Норвегия - Англия на ЧМ-2026: где и когда смотреть исторический четвертьфинал

В ночь с 11 на 12 июля на чемпионате мира 2026 будет определяться полуфиналист турнира. В Майами на поле Хард Рок Стедиум сойдутся сборные Норвегии и Англии.

Где и когда смотреть матч вживую – подскажет РБК-Украина .

Исторический прорыв Норвегии и фактор Голанда

Для норвежской команды этот четвертьфинал является абсолютным рекордом. Ранее сборная дважды играла на стадии 1/8 финала (в далеком 1938 и 1998, когда дважды уступала итальянцам в дополнительное время), а в 1994 году вообще остановилась на групповом этапе.

Нынешний успех подопечных Столе Сольбаккена стал возможен после громкой сенсации 5 июля, когда они выбили из турнира Бразилию Карло Анчелотти со счетом 2:1 .

Главным героем этой встречи стал Эрлинг Голланд. Форвард оформил дубль и установил уникальное достижение – стал первым европейцем со времен Кристиана Вьери в 1998 году, который отмечался в каждом из четырех первых поединков Мундиаля.

Более того, страйкер "Манчестер Сити" удерживает невероятную голевую серию за национальную сборную, забив 26 мячей в 14 официальных играх подряд.

Интересно, что в составе бразильцев тогда пенальти реализовал Неймар, повторив бомбардирский рекорд Пеле и став вторым в истории своей страны футболистом, забивавшим на четырех чемпионатах мира (в 2014, 2018, 2022 и 2026 годах).

Проблемы Англии и кадровые потери перед игрой

Команда Томаса Тухеля пробилась в 1/4 финала после сверхсложной и драматической победы над Мексикой (3:2), которую англичане доигрывали в меньшинстве. На 64-й минуте прямое изъятие заработал защитник леверкузенского "Байера" Кванса.

Теперь они сыграют в четвертьфинале Мундиаля уже одиннадцатый раз в своей истории. Предыдущий опыт на ЧМ-2022 завершился вылетом именно на этой стадии от Франции (1:2, единственный гол забил Гарри Кейн).

В общей сложности до полуфиналов Англия доходила лишь трижды - в 1966, 1990 и 2018 годах.

К игре в Майами английский тренерский штаб подходит с существенными кадровыми проблемами. На поле точно не выйдут три исполнителя: дисквалифицированный Кванса, защитник Ливраменто и хавбек Гендерсон.

Последний получил нелепую, но тяжелую травму на стадионе "Ацтека" - празднуя победу над мексиканцами, он неудачно перепрыгнул рекламные щиты, получил перелом лучевой кости руки и пропустит остаток турнира.

Статистика противостояний

За всю историю футбольных турниров Норвегия и Англия пересекались 12 раз. Статистическое преимущество на стороне англичан, праздновавших победу 7 раз. Норвежцы выигрывали дважды, а еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

Последняя очная встреча сборных прошла в сентябре 2014 года в рамках товарищеского матча, где минимально победили англичане (1:0). Следует заметить, что на чемпионатах мира эти сборные сыграют между собой впервые в истории.

Победитель этой пары в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Аргентина – Швейцария.

Где и когда смотреть матч Норвегия – Англия

Поединок 1/4 финала чемпионата мира состоится в ночь с 11 на 12 июля . Стартовый свисток раздастся ровно в 00:00 по киевскому времени. Встреча примет стадион "Хард Рок Стедиум" в Майами (США).

В Украине прямая трансляция игры будет доступна на медиасервисе MEGOGO . Показ запланирован на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" (в подразделе "Футбол" раздела "Спорт"), который также говорит в цифровой эфирной сети Т2 .