Норвегія - Англія на ЧС-2026: де і коли дивитися історичний чвертьфіналу

У ніч з 11 на 12 липня на чемпіонаті світу 2026 року визначатиметься півфіналіст турніру. В Маямі на полі "Хард Рок Стедіум" зійдуться збірні Норвегії та Англії.

Де і коли дивитися матч наживо - підкаже РБК-Україна .

Історичний прорив Норвегії та фактор Голанда

Для норвезької команди цей чвертьфінал є абсолютним рекордом. Раніше збірна двічі грала на стадії 1/8 фіналу (у далекому 1938 та 1998 роках, коли двічі поступалася італійцям у додатковий час), а у 1994 році взагалі зупинилася на груповому етапі.

Нинішній успіх підопічних Столе Сольбаккена став можливим після гучної сенсації 5 липня, коли вони вибили з турніру Бразилію Карло Анчелотті з рахунком 2:1.

Головним героєм тієї зустрічі став Ерлінг Голанд. Форвард оформив дубль і встановив унікальне досягнення - став першим європейцем із часів Крістіана В'єрі у 1998 році, який відзначався в кожному з чотирьох перших поєдинків Мундіалю.

Ба більше, страйкер "Манчестер Сіті" утримує неймовірну гольову серію за національну збірну, забивши 26 м'ячів у 14 офіційних іграх поспіль.

Цікаво, що у складі бразильців тоді пенальті реалізував Неймар, повторивши бомбардирський рекорд Пеле та ставши другим в історії своєї країни футболістом, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу (у 2014, 2018, 2022 та 2026 роках).

Проблеми Англії та кадрові втрати перед грою

Команда Томаса Тухеля пробилася до 1/4 фіналу після надскладної та драматичної перемоги над Мексикою (3:2), яку англійці догравали в меншості. На 64-й хвилині пряме вилучення заробив захисник леверкузенського "Баєра" Кванса.

Тепер вони зіграють у чвертьфіналі Мундіалю вже водинадцяте у своїй історії. Попередній досвід на ЧС-2022 завершився вильотом саме на цій стадії від Франції (1:2, єдиний гол забив Гаррі Кейн).

Загалом до півфіналів Англія доходила лише тричі - у 1966, 1990 та 2018 роках.

До гри в Маямі англійський тренерський штаб підходить із суттєвими кадровими проблемами. На поле точно не вийдуть троє виконавців: дискваліфікований Кванса, захисник Лівраменто та хавбек Гендерсон.

Останній зазнав безглуздої, але важкої травми на стадіоні "Ацтека" - святкуючи перемогу над мексиканцями, він невдало перестрибнув рекламні щити, отримав перелом променевої кістки руки та пропустить залишок турніру.

Статистика протистоянь

За всю історію футбольних турнірів Норвегія та Англія перетиналися 12 разів. Статистична перевага на боці англійців, які святкували перемогу 7 разів. Норвежці вигравали двічі, а ще в трьох поєдинках було зафіксовано нічию.

Остання очна зустріч збірних відбулася у вересні 2014 року в межах товариського матчу, де мінімально перемогли англійці (1:0). Варто зауважити, що на чемпіонатах світу ці збірні зіграють між собою вперше в історії.

Переможець цієї пари у півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Аргентина - Швейцарія.

Де і коли дивитися матч Норвегія - Англія

Поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу відбудеться у ніч з 11 на 12 липня. Стартовий свисток пролунає рівно о 00:00 за київським часом. Зустріч прийматиме стадіон "Хард Рок Стедіум" у Маямі (США).

В Україні пряма трансляція гри буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Показ заплановано на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" (у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт"), який також мовить у цифровій ефірній мережі Т2.