Нидерланды - Япония: где смотреть матч дня на ЧМ-2026 по футболу

В воскресенье, 14 июня, на стадионе AT&T в Техасе состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026 в группе F, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Японии.
Детально о главном противостоянии игрового дня, и где смотреть игру - в анонсе РБК-Украина.
Четыре года назад на чемпионате мира нидерландцы дошли до драматического четвертьфинала с Аргентиной. После смены тренера Рональд Куман дал хороший результат - вывел команду в полуфинал Евро-2024 и уверенно выиграл отборочную группу, опередив Польшу и Финляндию.
Однако последние товарищеские матчи перед Мундиалем вызвали много скепсиса у болельщиков. "Оранье" удерживают мощную серию из 12 официальных встреч без поражений в основное время, но контрольные поединки весны и лета откровенно не впечатлили:
При этом нидерландцы имеют за собой железобетонную историческую статистику: они не проигрывают свои стартовые матчи на чемпионатах мира с 1938 года, а в групповых раундах ЧМ держат серию без поражений еще с 1994 года (12 побед и 4 ничьи).
Сборная Нидерландов готовится к старту на Мундиале (фото: x.com/OnsOranje)
"Синие самураи" являются одним из самых стабильных участников Мундиалей, начиная с конца прошлого века. На этот турнир подопечные Хадзиме Мориясу вышли одними из первых в мире, просто смяв соперников в квалификации - 54 гола в 16-ти поединках.
В 2026 году японцы показывают идеальный результат в товарищеских играх, выиграв все три весенних спарринга с одинаковым счетом 1:0 (у Шотландии, Англии и Исландии). В конце мая команда полностью закрылась от публичных матчей и посвятила время исключительно тренировкам без лишних контрольных встреч.
Япония стабильно выходила из группы на двух последних чемпионатах мира, создавая громкие сенсации против Германии и Испании, а теперь планирует впервые в истории пройти дальше первого раунда плей-офф.
Команды ранее играли между собой трижды:
Интересные цифры перед игрой:
Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
Вещание начнется с предматчевой студии в 22:20. К ведущему Виталию Кравченко присоединятся Эдуард Цихмейструк и Дмитрий Шпирко.
Старт самого поединка - в 23:00 по киевскому времени. Комментировать противостояние будут Вадим Шевякин и Александр Мельниченко.
Кроме противостояния "оранье" и "синих самураев", в первый игровой день в группах E и F болельщики смогут посмотреть еще три интересных поединка. Из-за разницы в часовых поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью 15 июня.
Группа E:
Группа F:
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