Нідерланди – Японія: де дивитися матч дня на ЧС-2026 з футболу

Нідерланди: статус фаворита під тиском критики

Чотири роки тому на чемпіонаті світу нідерландці дійшли до драматичного чвертьфіналу з Аргентиною. Після зміни тренера Рональд Куман дав хороший результат – вивів команду до півфіналу Євро-2024 та впевнено виграв відбіркову групу, випередивши Польщу та Фінляндію.

Проте останні товариські матчі перед Мундіалем викликали багато скепсису в уболівальників. "Ораньє" втримують потужну серію з 12 офіційних зустрічей без поразок в основний час, але контрольні поєдинки весни та літа відверто не вразили:

Перемога над Норвегією (2:1).

Нічия з Еквадором (1:1).

Домашня поразка в Роттердамі від Алжиру (0:1).

Важка перемога над Узбекистаном (2:1) лише завдяки пенальті у доданий час.

При цьому нідерландці мають за собою залізобетонну історичну статистику: вони не програють свої стартові матчі на чемпіонатах світу з 1938 року, а в групових раундах ЧС тримають серію без поразок ще з 1994 року (12 перемог та 4 нічиї).

Збірна Нідерландів готується до старту на Мундіалі (фото: x.com/OnsOranje)

Японія: легкий відбір та закрита підготовка

"Сині самураї" є одним із найстабільніших учасників Мундіалів, починаючи з кінця минулого століття. На цей турнір підопічні Хадзиме Моріясу вийшли одними з перших у світі, просто зім'явши суперників у кваліфікації – 54 голи у 16-ти поєдинках.

У 2026 році японці показують ідеальний результат у товариських іграх, вигравши всі три весняні спаринги з однаковим рахунком 1:0 (у Шотландії, Англії та Ісландії). Наприкінці травня команда повністю закрилася від публічних матчів і присвятила час виключно тренуванням без зайвих контрольних зустрічей.

Японія стабільно виходила з групи на двох останніх чемпіонатах світу, створюючи гучні сенсації проти Німеччини та Іспанії, а тепер планує вперше в історії пройти далі першого раунду плей-офф.

Історія зустрічей

Команди раніше грали між собою тричі:

Товариський матч (2009 рік): Нідерланди розгромили суперника – 3:0.

ЧС-2010 (група): мінімальна перемога нідерландців 1:0.

Товариський матч (2013 рік): бойова нічия – 2:2.

Цікаві цифри перед грою:

Японія не пропускає вже 5 матчів поспіль, але в трьох останніх забивала строго по одному м'ячу.

Нідерланди мають проблеми в обороні – пропускали у чотирьох поспіль зустрічах, проте забивали у 15 із 16-ти останніх поєдинків.

Де дивитися матч Нідерланди – Японія

Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Мовлення розпочнеться з передматчевої студії о 22:20. До ведучого Віталія Кравченка приєднаються Едуард Цихмейструк та Дмитро Шпірко.

Старт самого поєдинку – о 23:00 за київським часом. Коментуватимуть протистояння Вадим Шевякін та Олександр Мельниченко.

Хто ще грає сьогодні

Окрім протистояння "ораньє" та "синіх самураїв", у перший ігровий день у групах E та F вболівальники зможуть переглянути ще три цікаві поєдинки. Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі 15 червня.

Група E:

14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао

15 червня, 2:00. Кот-д'Івуар – Еквадор

Група F: