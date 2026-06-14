Ночь сенсаций на ЧМ-2026: Катар шокировал Швейцарию, а Марокко испортило дебют Анчелотти

Прошедшая ночь на чемпионате мира-2026 по футболу подарила первые громкие неожиданности и переписала историю сразу для нескольких сборных. В рамках первого тура в группах B, C и D фавориты массово столкнулись с бешеным сопротивлением, а ожесточенные противостояния держали интригу до последних секунд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей на Megogo.
Швейцария - Катар - 1:1
Голы: Эмболо, 17 (пен.) - Хухи, 90+4
Сборная Катара сотворила первую громкую сенсацию Мундиаля, отобрав очки у фаворита квартета.
Швейцарцы вышли вперед уже на 17-й минуте: Брель Эмболо хладнокровно реализовал пенальти за фол голкипера Махмуда Абунады против Ремо Фройлера. Эпизод стал скандальным, ведь на повторах показалось, что швейцарец находился в офсайде до фола, однако ВАР странным образом проигнорировал этот момент, а графику в трансляции так и не показали.
"Крестоносцы" удерживали минимальное преимущество почти до финального свистка, но на 90+4-й минуте капитан катарцев Буалем Хухи принес для своей страны историческое, первое очко на чемпионатах мира (на домашнем ЧМ-2022 Катар проиграл все матчи).
Напомним, что в стартовом матче группы Канада расписала ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Поэтому после первого тура все четыре сборные имеют одинаковые показатели.
Турнирная таблица группы В
Расписание следующих матчей:
18 июня
Бразилия - Марокко - 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 32 - Сайбари, 22
Официальный дебют Карло Анчелотти на мостике "селесао" в рамках чемпионатов мира оказался сверхсложным. Полуфиналисты прошлого Мундиаля, марокканцы, ошеломили пятикратных чемпионов мира со старта, нанеся 5 ударов по воротам Алиссона за первые 10 минут.
На 21-й минуте Браим Диас разрезал защиту пасом на Исмаэля Сайбари, и тот эффектно перебросил Алиссона. Бразилия ответила быстро: на 32-й минуте Винисиус Жуниор получил передачу от Бруно Гимараэса, сместился с фланга и фирменным мощным ударом попал в дальнюю "девятку".
Анчелотти после матча признал, что недоволен игрой из-за проигранных единоборств и слабого выхода из-под прессинга.
Гаити - Шотландия - 0:1
Гол: Макгинн, 28
Осечкой фаворитов воспользовалась Шотландия, которая минимально одолела Гаити. На 17-й минуте Скотт Мактоминей проверил на прочность стойку, а уже на 28-й минуте Че Адамс пробил в голкипера, но Джон Макгинн первым успел на добивание.
Это историческая победа для "Тартановой армии": шотландцы выиграли матч на чемпионатах мира впервые за 36 лет (последний триумф был над Швецией 2:1 еще на ЧМ-1990). Гаитяне же, которые играют на Мундиале второй раз в истории (после 1974 года), снова стартуют с поражения.
Турнирная таблица группы С
Расписание следующих матчей:
20 июня
Австралия - Турция - 2:0
Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75
Программу игрового дня закрыла сенсация от Австралии, которая всухую переиграла Турцию. Европейская сборная полностью контролировали игру, но австралийская защита и голкипер Патрик Бич выстояли под шквалом атак.
Австралийцы ответили двумя убийственными контратаками: на 27-й минуте после сольного прохода забил Нестори Иранкунда, а на 75-й - Коннор Меткалф бильярдным ударом снял все вопросы.
Напомним, что в другом поединке этого квартета сборная США уверенно разобралась с Парагваем (4:1).
Турнирная таблица группы D
Расписание следующих матчей:
19 июня
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