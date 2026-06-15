Молитва после разгрома: игроки Германии и Кюрасао удивили трогательным поступком на ЧМ-2026

Ливень голов и единение на поле

Матч против сборной Кюрасао для немецкой команды превратился в легкую прогулку. Счет в игре распечатали уже на 6-й минуте: полузащитник дортмундской "Боруссии" Феликс Нмеча точно пробил после филигранного паса Флориана Вирца. В итоге счет голам Германии на Мундиале был открыт, а сам поединок завершился уверенным разгромом островитян со счетом 7:1.

Однако самое главное событие вечера произошло уже после финального свистка. Пока большинство партнеров по команде поздравляли друг друга с успешным стартом и благодарили болельщиков на трибунах, в центре поля образовалась небольшая группа.

Как сообщает Sky Sport, немецкие футболисты Феликс Нмеча и Джонатан Та подошли к нескольким игрокам сборной Кюрасао. Они обняли друг друга за плечи, образовав круг, и склонили головы для совместной молитвы.

Футболисты сборных Германии и Кюрасао вместе молятся на поле (фото: x.com/TheBlueWaveFFK)

После финального свистка Джонатан Тах и Нмеча соединились с игроками Кюрасао, чтобы вместе помолиться. Вот почему мы любим игру в футбол. pic.twitter.com/15ONnWttIj - Cleverly (@Cleverlydey4u) 14 июня 2026 года

"После игры мы все - братья"

Трогательный жест футболистов мгновенно стал вирусным в медиа как символ того, за что миллионы людей любят игру в футбол.

Впоследствии сам Феликс Нмеча в интервью телеканалам ARD объяснил, что именно побудило соперников объединиться в такой интимный момент.

"Во время игры мы соперники, но после матча все мы - христиане, все мы - братья. Мы просто вместе коротко помолились, ведь верим, что через футбол прославляется Иисус, и мы по-настоящему чувствуем большую благодарность за эту возможность", - искренне признался полузащитник немецкой сборной.