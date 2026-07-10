Мбаппе выбил безумную сотню за Францию и превзошел всех легенд

Невероятный рекорд капитана

В поединке против марокканцев Мбаппе принял непосредственное участие в обоих голах своей команды – сначала он открыл счет фирменным обводным ударом, а затем ассистировал Усману Дембеле. Это позволило Килиану первым в истории сборной Франции пересечь невероятную отметку в 100 результативных действий за национальную команду и открыть вторую сотню.

В общей сложности для покорения этого юбилея капитану "Ле Блэ" понадобилось провести всего 104 поединка. Его фантастическая статистика в футболке сборной выглядит так:

64 забитых мяча

37 результативных передач

Король бомбардиров, потеснивший Жиру

Стоит напомнить, что этот Мундиаль в целом стал для Мбаппе турниром рекордов. Еще в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Сенегала (3:1) нападающий оформил дубль, который позволил ему официально стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Тогда Килиан обошел предыдущего обладателя рекорда Оливье Жиру, на счету которого было 57 забитых голов. Сейчас Мбаппе продолжает стремительно отрываться от преследователей, превращая каждую следующую игру в новую страницу футбольной истории.