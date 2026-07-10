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Мбаппе вибив божевільну сотню за Францію та перевершив усіх легенд

11:29 10.07.2026 Пт
2 хв
Нападник феєрично підкорив космічну позначку результативності
aimg Андрій Костенко
Кіліан Мбаппе (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Марокко (2:0) став особливою віхою в кар'єрі Кіліана Мбаппе. Здобувши для команди путівку до півфіналу, 27-річний форвард одночасно вписав своє ім'я в історію французького футболу як творець абсолютно унікального рекорду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані авторитетного порталу Squawka.

Неймовірний рекорд капітана

У поєдинку проти марокканців Мбаппе взяв безпосередню участь в обох голах своєї команди – спочатку він відкрив рахунок фірмовим обвідним ударом, а згодом асистував Усману Дембеле. Ці дві звитяги дозволили Кіліану першим в історії збірної Франції перетнути неймовірну відмітку у 100 результативних дій за національну команду та відкрити другу сотню.

Загалом для підкорення цього ювілею капітану "Ле Бле" знадобилося провести всього 104 поєдинки. Наразі його фантастична статистика у футболці збірної виглядає так:

  • 64 забиті м'ячі
  • 37 результативних передач

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Король бомбардирів, який посунув Жиру

Варто нагадати, що цей Мундіаль загалом став для Мбаппе турніром рекордів. Ще у грі першого туру групового етапу ЧС-2026 проти Сенегалу (3:1) нападник оформив дубль, який дозволив йому офіційно стати найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Тоді Кіліан обійшов попереднього володаря рекорду Олів'є Жиру, на рахунку якого було 57 забитих голів. Наразі Мбаппе продовжує стрімко відриватися від переслідувачів, перетворюючи кожну наступну гру на нову сторінку футбольної історії.

Раніше ми повідомили, що збірну Мексики очолить легенда "Барселони".

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