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Мбаппе или Месси: кто выиграет бомбардирскую гонку ЧМ-2026

11:39 12.07.2026 Вс
2 мин
Битва за "Золотую бутсу" Мундиаля вышла на финишную прямую
aimg Андрей Костенко
Килиан Мбаппе (фото: x.com/equipedefrance)

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу-2026 не только определили полуфиналистов, но и максимально обострили борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.

Об актуальном списке топ-голеадоров Мундиаля – рассказывает РБК-Украина.

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2026 прямо сейчас

Килиан Мбаппе (Франция) – 8 голов

Французский форвард возглавляет гонку. Впереди у "Ле Блэ" еще по меньшей мере два матча, поэтому у Килиана есть все шансы улучшить свой результат. Мбаппе стал лучшим на прошедшем ЧМ-2022. Тогда он остановился именно на отметке в 8 голов.

Лионель Месси (Аргентина) – 8

Капитан аргентинцев проводит феноменальный турнир и разделяет первую строчку с Мбаппе. Предстоит полуфинал против Англии, где Лео попытается не только единолично захватить лидерство, но и поднять свою планку лучшего голеадора мировых первенств за всю историю (21 гол).

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Эрлинг Холланд (Норвегия) – 7

Мощный норвежец остановился в шаге от вершины. Его сборная вылетела в четвертьфинале от англичан, поэтому Эрлинг больше не сможет пополнить свой счет на ЧМ.

Гарри Кейн (Англия) – 6

Опытный лидер атаки "Трех львов" продолжает тянуть команду вперед и сохраняет неплохие шансы вмешаться в борьбу за "Золотую бутсу". Кейн уже был лучшим бомбардиром ЧМ в 2018-м – тогда он забил 6 голов.

Джуд Беллингем (Англия) – 6

Молодая звезда английского футбола демонстрирует невероятную результативность, держась на уровне лучших центрфорвардов планеты.

Поскольку Холанд уже выбыл, титул лучшего бомбардира разыграют представители Франции, Аргентины и Англии в стартующих уже 14 июля решающих матчах.

Ранее мы рассказали, как Килиан Мбаппе покорил космическую отметку результативности в сборной Франции.

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