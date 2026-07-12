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Скандал на ЧМ-2026: в ФИФА опровергли вмешательство технологий в гол Беллингема

11:13 12.07.2026 Вс
2 мин
Футбольные чиновники нашли железобетонное доказательство законности первого гола англичан
Малюгин Никита
Скандал на ЧМ-2026: в ФИФА опровергли вмешательство технологий в гол Беллингема В ФИФА настаивают, что судья был прав в эпизоде с первым голом Англии (Фото: FIFA.com)
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Международная федерация футбола официально опровергла заявления сборной Норвегии о том, что гол англичанина Джуда Беллингема в 1/4 финала ЧМ-2026 был забит с нарушением правил. Технологии не зафиксировали контакт мяча с кабелем камеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление FIFA .

Представители ФИФА выпустили срочное заявление, в котором полностью оправдали решение арбитров засчитать гол Англии. По версии федерации, никакого постороннего вмешательства в траекторию полета мяча не было.

Главным доводом стала технология Connected Ball Technology. Специальный микрочип, встроенный внутрь официального мяча турнира, считывает любые прикосновения в реальном времени. Электроника не зафиксировала никаких колебаний ("сердцебиение мяча") в тот момент, когда он пролетал мимо кабеля системы Sky Cam.

Поскольку датчики ничего не зафиксировали, судьи на VAR даже не имели оснований рекомендовать главному арбитру Клеману Тюрпену отменить взятие ворот или назначить "спорный мяч".

Норвегия настаивает на своем

Несмотря на технологические доказательства ФИФА, норвежская сторона осталась при своем мнении и назвала инцидент несправедливостью.

Главный тренер Норвегии Стале Сольбаккен заявил, что весь персонал видел контакт:

"Мяч изменил траекторию прямо перед нашей лавкой. Я не собираюсь плакать, но это было очевидно".

А звезда Новрегии Эрлинг Голланд на поле эмоционально требовал остановки игры, считая, что удар голкипера Эрьяна Нюланда изменил направление в воздухе именно из-за провода.

Наставник Англии Томас Тухель призвал доверять технике.

Напомним, что в драматическом четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии прошла Норвегию благодаря дублю Беллингема. А последним полуфиналистом стала сборная Аргентины, сумевшая выбить швейцарцев.

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