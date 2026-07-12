Скандал на ЧМ-2026: в ФИФА опровергли вмешательство технологий в гол Беллингема

Международная федерация футбола официально опровергла заявления сборной Норвегии о том, что гол англичанина Джуда Беллингема в 1/4 финала ЧМ-2026 был забит с нарушением правил. Технологии не зафиксировали контакт мяча с кабелем камеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление FIFA .

Представители ФИФА выпустили срочное заявление, в котором полностью оправдали решение арбитров засчитать гол Англии. По версии федерации, никакого постороннего вмешательства в траекторию полета мяча не было.

Главным доводом стала технология Connected Ball Technology. Специальный микрочип, встроенный внутрь официального мяча турнира, считывает любые прикосновения в реальном времени. Электроника не зафиксировала никаких колебаний ("сердцебиение мяча") в тот момент, когда он пролетал мимо кабеля системы Sky Cam.

Before England's goal in minute 45+2 against Norway, sensor in Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of ball' when in air, and therefore no evidence that ball touched the overhead wire and changed the movement pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) Июль 11, 2026

Поскольку датчики ничего не зафиксировали, судьи на VAR даже не имели оснований рекомендовать главному арбитру Клеману Тюрпену отменить взятие ворот или назначить "спорный мяч".

Норвегия настаивает на своем

Несмотря на технологические доказательства ФИФА, норвежская сторона осталась при своем мнении и назвала инцидент несправедливостью.

Главный тренер Норвегии Стале Сольбаккен заявил, что весь персонал видел контакт:

"Мяч изменил траекторию прямо перед нашей лавкой. Я не собираюсь плакать, но это было очевидно".

А звезда Новрегии Эрлинг Голланд на поле эмоционально требовал остановки игры, считая, что удар голкипера Эрьяна Нюланда изменил направление в воздухе именно из-за провода.

Наставник Англии Томас Тухель призвал доверять технике.