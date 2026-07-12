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Мбаппе чи Мессі: хто виграє бомбардирські перегони ЧС-2026

11:39 12.07.2026 Нд
2 хв
Битва за "Золоту бутсу" Мундіалю вийшла на фінішну пряму
aimg Андрій Костенко
Кіліан Мбаппе (фото: x.com/equipedefrance)

Чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з футболу-2026 не лише визначили півфіналістів, а й максимально загострили боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру.

Про актуальний список топ-голеадорів Мундіалю – розповідає РБК-Україна.

Топ-5 бомбардирів ЧС-2026 прямо зараз

Кіліан Мбаппе (Франція) – 8 голів

Французький форвард очолює перегони. Попереду в "Ле Бле" ще щонайменше два матчі, тому Кіліан має всі шанси покращити свій доробок. Мбаппе став найкращим на минулому ЧС-2022. Тоді він зупинився саме на позначці у 8 голів.

Ліонель Мессі (Аргентина) – 8

Капітан аргентинців проводить феноменальний турнір і розділяє першу сходинку з Мбаппе. Попереду півфінал проти Англії, де Лео спробує не лише одноосібно захопити лідерство, а й підняти свою планку найкращого голеадора світових першостей за всю історію (21 гол).

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Ерлінг Холанд (Норвегія) – 7

Потужний норвежець зупинився за крок від вершини. Його збірна вилетіла у чвертьфіналі від англійців, тому Ерлінг більше не зможе поповнити свій рахунок на цьому ЧС.

Гаррі Кейн (Англія) – 6

Досвідчений лідер атаки "Трьох левів" продовжує тягнути команду вперед і зберігає непогані шанси втрутитися у боротьбу за "Золоту бутсу". Кейн вже був найкращим бомбардиром ЧС у 2018-му – тоді він забив 6 голів.

Джуд Беллінгем (Англія) – 6

Молода зірка англійського футболу демонструє неймовірну результативність, тримаючись на рівні з найкращими центрфорвардами планети.

Оскільки Холанд уже вибув, титул найкращого бомбардира розіграють представники Франції, Аргентини та Англії у вирішальних матчах, які стартують уже 14 липня.

Раніше ми розповіли, як Кіліан Мбаппе підкорив космічну позначку результативності у збірній Франції.

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