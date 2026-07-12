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ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал

10:51 12.07.2026 Нд
2 хв
На Мундіалі залишилося провести лише чотири матчі
aimg Андрій Костенко
ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал Турнір увійшов у вирішальну стадію (фото: Getty Images)
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Чотири найсильніші збірні планети зійдуться у грандіозних півфінальних битвах, щоб визначити учасників вирішального поєдинку чемпіонату світу з футболу-2026. До головних матчів турніру дістався виключно елітний квартет.

Хто з ким та коли зіграє в півфінальній стадії та коли фінал – підкаже РБК-Україна.

Як завершилися чвертьфінали

Франція – Марокко – 2:0. Французи впевнено зупинили головну сенсацію минулих турнірів, підтвердивши свій статус фаворита.

Іспанія – Бельгія – 2:1. "Червона фурія" у напруженій та безкомпромісній боротьбі вирвала путівку у наступний раунд.

Норвегія – Англія – 1:2 (додатковий час). Надзвичайні зусилля Ерлінга Холанда не допомогли скандинавам проти дисциплінованої англійської машини в овертаймі.

Аргентина – Швейцарія – 3:1 (додатковий час). Чинні чемпіони світу на чолі з Ліонелем Мессі змусили фанатів похвилюватися, але дотиснули непоступливих швейцарців у додаткові 30 хвилин.

ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал

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Офіційний розклад півфіналів

Тепер на вболівальників чекає тиждень максимальної напруги на ЧС.

1/2 фіналу

14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія

Суто європейська класика: прагматичний і фізично потужний футбол "Ле Бле" проти тотального технічного контролю м'яча від іспанців.

15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина

Справжня футбольна війна стилів. Аргентинці прагнуть захистити свій титул, тоді як амбітна Англія націлена створити історичний прорив.

ЧС-2026: коли відбудуться півфінали та фінал

Коли зіграють фінал

Невдахи півфінальних поєдинків розіграють "бронзу" світової першості. Гру прийме Маямі.

Матч за 3-тє місце

19 липня (неділя), 0:00

Головна футбольна подія чотириріччя відбудеться на арені в Іст-Ратерфорді (передмістя Нью-Йорка), де визначиться володар Кубка світу.

Фінал ЧС-2026

19 липня (неділя), 22:00

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

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