Макгрегор сделал громкое заявление о завершении карьеры в UFC

Несмотря на неудачное возвращение в октагон, 38-летний боец убежден, что он сможет провести еще по крайней мере один поединок. По мнению самого Макгрегора, его путь в смешанных единоборствах еще не завершен.

Вера в бога и планы на будущее

В сообщении на своей странице ирландский боец много говорил о влиянии бога на его жизнь.

"Моя вера безусловна, и я благодарен за то, что имею возможность это доказать! Я нахожусь в "городе греха", но остаюсь полностью свободным от всякого греха. Я не открою тех дверей и не нарушу их печати! Я уже снова одерживаю победы! Молюсь во имя Иисуса", - написал Конор.

Вера должна помочь ему вернуться в октагон. Впрочем, пока Макгрегора ждет операция и реабилитация. И только после этого – возвращение к тренировкам.

"А потом снова в бой. Последний по контракту. Боже, пожалуйста! Я полагаюсь на тебя. Покажи мне свой путь. Спасибо тебе, Боже!" – подытожил Конор.

Трудное возвращение

Конор Макгрегор находился вне поединков в течение пяти лет, и вернулся в октагон в июле 2026 года. Однако долгожданный реванш против Макса Холловея прошел совсем не по плану.

Ирландец вышел на поединок с травмой. И в результате не смог продержаться даже один раунд - судья остановил бой.

Карьера Макгрегора в MMA

Ирландец ворвался в UFC в 2013 году, и стремительно стал чемпионом в полулегком весе. А уже в 2016 году Макгрегор стал первым в истории двойным чемпионом UFC - к титулу в полулегком весе он прибавил второй пояс в легком весе.

Именно 2016 год считается пиковым в карьере бойца - далее последовало поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018-м и сломанная нога в бою с Дастином Порье в 2021-м.

Всего в MMA Конор провел 29 поединков, в которых одержал 22 победы. (19 нокаутом) и имеет 7 поражений .