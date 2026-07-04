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Костюк выиграла безумную победу над топ-теннисисткой и установила рекорд на Уимблдоне

15:00 04.07.2026 Сб
3 мин
Она проиграла ей четыре раза подряд, но на Уимблдоне произошло невероятное
aimg Екатерина Урсатий
Костюк выиграла безумную победу над топ-теннисисткой и установила рекорд на Уимблдоне Марта кость (фото: Getty Imges)
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Первая ракетка Украины Марта Костюк продолжает свой триумфальный ход на Уимблдоне-2026. В поединке третьего круга (1/16 финала) 24-летняя киевлянка в сверхтяжелом трехсетовом поединке одолела представительницу США Эмму Наварро, впервые в карьере пробившись ко второй неделе этого престижного турнира Grand Slam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Сняла "проклятие" американки: как прошел матч

До этого поединка Костюк (WTA №13) и Наварро (WTA №26) встречались на корте четырежды.Невероятно, но во всех четырех случаях победа доставалась представительнице США.

Поэтому матч третьего круга имел для Марты не только турнирное, но и принципиальное психологическое значение.Наварро, которая на старте Уимблдона-2026 успела выбить еще одну украинку Юлию Стародубцеву, считалась фавориткой за очными противостояниями.

Однако украинка вышла на корт ломать стереотипы.Матч длился 1 час и 44 минуты и завершился напряженной победой Костюка в трех сетах.

Костюк мощно начала встречу, действуя агрессивно и уверенно на подаче.В первом сете теннисистки сначала обменивались геймами, но при счете 2:2 украинка выдала впечатляющую серию, забрав четыре гейма подряд -6:2 всего за 32 минуты.

Вторая партия началась по сценарию Марты, ведь она установила преимущество 2:1 и, казалось, контролировала ход игры. Однако опытная Наварро начала сокращать отставание, и на корте развернулась настоящая "качалка. Теннисистки поочередно сравнивали счет, но при счете 5:5 американка сумела мобилизоваться и закрыть сет в свою пользу - 7:5. Игра перешла в решающий.

В третьей партии Марта Костюк продемонстрировала железную выдержку.Она не дала сопернице ни одного шанса, под ноль забрав три первых гейма.В конце концов, украинка разгромила оппонентку со счетом 6:1, не оставив сомнений в своем преимуществе.

Статистика подтверждает доминирование Костюк, она выполнила два эйса (против одного у Наварро), заработала девять винеров (против пяти у соперницы) и допустила вдвое меньше непринужденных ошибок (5 против 10 у американки).

Новый рекорд Марты и потенциальное украинское дерби

Новый рекорд Марты и потенциальное украинское дерби

Выход в 1/8 финала - это лучший результат Костюк на травяном Грендслеме за всю ее карьеру. Ранее в 2023 и 2024 годах она останавливалась на стадии третьего раунда. В целом киевлянка уже в пятый раз в карьере сыграет во второй неделе на турнирах Большого шлема.

Напомним, на старте нынешнего Уимблдона Костюк победила аргентинку Надю Подороску (WTA №574), а во втором раунде соревнований в безумном матче-камбеке дожала "нейтральную" теннисистку Анну Блинкову на старте Уимблдона-202.

В поединке за путевку в четвертьфинал болельщики могут стать свидетелями уникального исторического дерби. Потенциальной соперницей Костюк является другая украинка Дарья Снигирь (WTA №77), которая сегодня, 4 июля, проведет свой матч против американки Эшлин Крюгер.

Следует напомнить, что уже в первом раунде турнир подарил грандиозную неожиданность.В первом в истории очном противостоянии Дарья Снигур сенсационно обыграла многолетнего лидера украинского тенниса и восьмую ракетку мира Элину Светолину (7:5, 6:2).Для Снегирь этот успех стал третьим против представительниц топ-10 мирового рейтинга WTA.

Теперь вся страна с нетерпением ожидает результатов матча Дарьи, чтобы узнать, увидим ли мы украинское противостояние за путевку в четвертьфинал престижного травяного мейджора.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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