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Марта Костюк с камбеком обыграла россиянку и повторила свой рекорд на Уимблдоне

18:58 02.07.2026 Чт
2 мин
Марта оформила камбек против обидчицы украинки, осуществила 46 винеров и повторила личный рекорд
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк с камбеком обыграла россиянку и повторила свой рекорд на Уимблдоне Марта кость (фото: Getty Imges)
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Первая ракетка Украины Марта Костюк пробилась в третий раунд Уимблдона-2026. В сверхсложном трехсетовом поединке второго круга украинская теннисистка одержала волевую победу над "нейтральной" Анной Блинковой, отомстив за поражение другой украинке Юлии Стародубцевой на старте турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

46 винеров и камбек: как Костюк ломала сопротивление соперницы

Поединок против Блинковой вылился в настоящее испытание на выносливость и длился 2 часа и 35 минут.

Матч прошел в ожесточенной борьбе, где Костюк продемонстрировала фирменный характер, сумев перевернуть ход встречи после неудачного старта.

В первом сете Костюк начала уверенно и повела со счетом 2:0, однако соперница сумела выровнять игру и довести партию до тайбрейка. Там Марта снова владела преимуществом, но допустила досадные ошибки в конце и отдала сет со счетом 5:7 на тайбрейке.

Однако уже во второй партии украинка мгновенно включила агрессию, забрала три стартовых гейма подряд и, несмотря на отчаянное сопротивление оппонентки, с четвертого сетбола сравняла счет в матче - 6:3.

Решающий сет начался с проигранного гейма, но после этого 12-я сеяная Костюк издала сумасшедший рывок, выиграв пять гейма подряд.

Марти не удалось реализовать первый матч-пойнт на чужой подаче, но уже в девятом гейме украинка уверенно дожала "нейтральную" теннисистку.

Статистика матча подтверждает тотальную доминацию украинки в атаке: Костюк выполнила 5 эйсов, тогда как у соперницы не было ни одной подачи навылет.

Кроме того, Марта осуществила фантастические 46 винеров против всего 11 у Блинковой. Обострить интригу украинцы "помогли" собственные 59 непринужденных ошибок по сравнению с 30 оппонентами, однако в решающие моменты класс киевлянки оказался выше.

Другие украинки на Уимблдоне-2026

Ранее в женском парном разряде Уимблдона-2026 состоялось громкое украинское дерби, где Людмила Киченок и Дезире Кравчик устроили тотальный погром Александре Олейниковой и Ренате Сарасуа , отдав соперницам всего один гейм за матч. Также настоящий фурор в одиночной сетке создает Дарья Снигирь, которая впервые в своей карьере пробилась в третий раунд престижного травяного мейджора .

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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