ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Украинское дерби на Уимблдоне: Киченок и Кравчик устроили тотальный погром

16:27 02.07.2026 Чт
2 мин
Только один гейм за матч: 11-е сеяные устроили украинцы тотальный погром на Уимблдоне
aimg Екатерина Урсатий
Украинское дерби на Уимблдоне: Киченок и Кравчик устроили тотальный погром Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На Уимблдоне-2026 официально стартовали соревнования в женском парном разряде. Первый круг травяного мейджора подарил болельщикам украинское дерби, в котором опытная Людмила Киченок в тандеме с американкой Дезире Кравчик победили дуэт соотечественницы Александры Олейниковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

52 минуты на корте: как Киченок и Кравчик уничтожили оппоненток

Украинско-американский дуэт Киченок/Кравчик, получивший от организаторов высокий 11-й номер посева, подходил к Уимблдону с желанием реабилитироваться за досадный вылет в стартовом раунде Ролан Гарросу.

Их первыми соперницами в Лондоне стали Александра Олейникова (которая накануне завершила выступления в одиночной сетке, разгромно проиграв свой матч) и мексиканка Рената Сарасуа.

Борьбы на корте не получилось – встреча длилась всего 52 минуты и завершилась тотальной доминацией фавориток.

В первом сете Киченок и Кравчик с первых розыгрышей захватили инициативу, уверенно брейкировали и отдали соперницам только один гейм, забрав партию со счетом 6:1.

Вторая часть противостояния превратилась в настоящее избиение. Олейникова и Сарасуа разгромно проиграли партию "всуху", так и не сумев размочить счет в геймах - 0:6.

Читайте также: Камбэк-триллер не спас: Ястремская проиграла испанке и вылетела с Уимблдона-2026

Всего за матч победительницы дважды подали навылет, допустили 3 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов. Олейникова и ее мексиканская партнерша выполнили 1 эйс, совершили 2 двойные ошибки и упустили все 4 своих шанса на брейк.

Во втором раунде соревнований (1/16 финала) 11-й сеяный дуэт скрестит ракетки с победительницами противостояния между китайским тандемом Синью Цзян/Сюй Ифань и чешско-швейцарской парой Виктория Голубич/Тереза Валентова.

Параллельно в одиночном разряде Уимблдона-2026 продолжает зажигать молодая украинская звезда Дарья Снигур, которая впервые в своей карьере пробилась в третий раунд престижного травяного мейджора.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Теннис Уимблдон
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics