Українське дербі на Вімблдоні: Кіченок та Кравчик влаштували тотальний погром

На Вімблдоні-2026 офіційно стартували змагання у жіночому парному розряді. Перше коло трав’яного мейджора подарувало вболівальникам українське дербі, в якому досвідчена Людмила Кіченок у тандемі з американкою Дезіре Кравчик перемогли дует співвітчизниці Олександри Олійникової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

52 хвилини на корте: як Кіченок та Кравчик знищили опоненток

Українсько-американський дует Кіченок/Кравчик, який отримав від організаторів високий 11-й номер посіву, підходив до Вімблдона з бажанням реабілітуватися за прикрий виліт у стартовому раунді Ролан Гарросу.

Їхніми першими суперницями в Лондоні стали Олександра Олійникова (яка напередодні завершила виступи в одиночній сітці, розгромно програвши свій матч) та мексиканка Рената Сарасуа.

Боротьби на корті не вийшло - зустріч тривала всього 52 хвилини і завершилася тотальною домінацією фавориток.

У першому сеті Кіченок та Кравчик з перших розіграшів захопили ініціативу, впевнено брейкували та віддали суперницям лише один гейм, забравши партію з рахунком 6:1.

Друга частина протистояння перетворилася на справжнє побиття. Олійникова та Сарасуа розгромно програли партію "всуху", так і не зумівши розмочити рахунок у геймах - 0:6.

Загалом за матч переможниці двічі подали навиліт, припустилися 3 подвійних помилок і реалізували 6 брейк-пойнтів. Натомість Олійникова та її мексиканська партнерка виконали 1 ейс, зробили 2 подвійні помилки та змарнували всі 4 свої шанси на брейк.

У другому раунді змагань (1/16 фіналу) 11-й сіяний дует схрестить ракетки з переможницями протистояння між китайським тандемом Сінью Цзян / Сюй Іфань та чесько-швейцарською парою Вікторія Голубич / Тереза Валентова.