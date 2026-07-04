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Костюк вигризла шалену перемогу над топ-тенісисткою і встановила рекорд на Вімблдоні

15:00 04.07.2026 Сб
3 хв
Вона програла їй чотири рази поспіль, але на Вімблдоні сталося неймовірне
aimg Катерина Урсатій
Костюк вигризла шалену перемогу над топ-тенісисткою і встановила рекорд на Вімблдоні Марта костюк (фото: Getty Imges)
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Перша ракетка України Марта Костюк продовжує свій тріумфальний хід на Вімблдоні-2026. У поєдинку третього кола (1/16 фіналу) 24-річна киянка у надважкому трисетовому поєдинку здолала представницю США Емму Наварро, вперше в кар'єрі пробившись до другого тижня цього престижного турніру Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Зняла "прокляття" американки: як пройшов матч

До цього поєдинку Костюк (WTA №13) та Наварро (WTA №26) зустрічалися на корті чотири рази. Неймовірно,але в усіх чотирьох випадках перемога діставалася представниці США.

Тож матч третього кола мав для Марти не лише турнірне, а й принципове психологічне значення. Наварро, яка на старті Вімблдону-2026 встигла вибити ще одну українку Юлію Стародубцеву, вважалася фавориткою за очними протистояннями.

Проте українка вийшла на корт ламати стереотипи. Матч тривав 1 годину та 44 хвилини і завершився напруженою перемогою Костюк у трьох сетах.

Костюк потужно розпочала зустріч, діючи агресивно та впевнено на подачі. У першому сеті тенісистки спочатку обмінювалися геймами, але за рахунку 2:2 українка видала вражаючу серію, забравши чотири гейми поспіль - 6:2 всього за 32 хвилини.

Друга партія розпочалася за сценарієм Марти, адже вона встановила перевагу 2:1 і, здавалося, контролювала хід гри. Однак досвідчена Наварро почала скорочувати відставання, і на корті розгорнулася справжня "гойдалка. Тенісистки почергово зрівнювали рахунок, але за рахунку 5:5 американка зуміла мобілізуватися та закрити сет на свою користь - 7:5. Гра перейшла у вирішальний, третій сет.

У третій партії Марта Костюк продемонструвала залізну витримку. Вона не дала суперниці жодного шансу, під нуль забравши три перші гейми. Зрештою, українка розгромила опонентку з рахунком 6:1, не залишивши сумнівів у своїй перевазі.

Статистика підтверджує домінування Костюк, вона виконала два ейси (проти одного у Наварро),заробила дев'ять вінерів (проти п'яти у суперниці) та припустилася вдвічі менше невимушених помилок (5 проти 10 у американки).

Новий рекорд Марти та потенційне українське дербі

Вихід до 1/8 фіналу - це найкращий результат Костюк на трав'яному Грендслемі за всю її кар'єру. Раніше, у 2023 та 2024 роках, вона зупинялася на стадії третього раунду. Загалом киянка вже вп'яте у кар'єрі зіграє у другому тижні на турнірах Великого шолома.

Нагадаємо, на старті цьогорічного Вімблдону Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (WTA №574), а в другому раунді змагань у шаленому матчі-камбеку дотиснула "нейтральну" тенісистку Анну Блінкову на старті Вімблдону-2026.

У поєдинку за путівку до чвертьфіналу вболівальники можуть стати свідками унікального історичного дербі. Потенційною суперницею Костюк є інша українка Дар'я Снігур (WTA №77), яка сьогодні, 4 липня, проведе свій матч проти американки Ешлін Крюгер.

Варто нагадати, що вже в першому раунді турнір подарував грандіозну несподіванку. В першому в історії очному протистоянні Дар'я Снігур сенсаційно обіграла багаторічну лідерку українського тенісу та восьму ракетку світу Еліну Світоліну (7:5, 6:2). Для Снігур той успіх став третім проти представниць топ-10 світового рейтингу WTA.

Тепер вся країна з нетерпінням очікує на результати матчу Дар'ї, щоб дізнатися, чи побачимо ми українське протистояння за путівку до чвертьфіналу престижного трав'яного мейджору.

Раніше ми повідомили, на яких позиціях перебувають українки в оновленому рейтингу WTA.

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