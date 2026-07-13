Бывший футболист "Бенфики" трагически погиб в дорожной аварии

Что известно о трагедии

Роковая авария произошла в городке Вермоинш, расположенном в окрестностях столицы Португалии.

Ману имела насыщенную спортивную карьеру. В составе лиссабонских "орлов" он успел провести 16 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.

В целом география выступлений Эмануэля не ограничивалась только родной страной и охватывала несколько европейских чемпионатов.

В течение профессиональных выступлений он защищал цвета таких команд, как португальские "Маритиму", "Алверка" и "Эштрела", греческий АЕК (Афины), а также польская "Легия" (Варшава). Также португалец имел опыт выступлений в Китае. Свою профессиональную карьеру Ману завершил в 2019 году, после чего повесил бутсы на гвоздь.