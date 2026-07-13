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Бывший футболист "Бенфики" трагически погиб в дорожной аварии

14:54 13.07.2026 Пн
2 мин
Трагедия произошла на окраине Лиссабона, спортсмену было 43 года
aimg Андрей Костенко
Ману имел насыщенную спортивную карьеру (фото: x.com/SLBenfica)

Бывший игрок лиссабонской "Бенфики" и ряда других европейских клубов Ману трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х португальского клуба.

Что известно о трагедии

Роковая авария произошла в городке Вермоинш, расположенном в окрестностях столицы Португалии.

Ману имела насыщенную спортивную карьеру. В составе лиссабонских "орлов" он успел провести 16 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.

В целом география выступлений Эмануэля не ограничивалась только родной страной и охватывала несколько европейских чемпионатов.

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В течение профессиональных выступлений он защищал цвета таких команд, как португальские "Маритиму", "Алверка" и "Эштрела", греческий АЕК (Афины), а также польская "Легия" (Варшава). Также португалец имел опыт выступлений в Китае. Свою профессиональную карьеру Ману завершил в 2019 году, после чего повесил бутсы на гвоздь.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной ЮАР скончался в возрасте 25 лет после ЧМ-2026.

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