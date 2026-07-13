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Колишній футболіст "Бенфіки" трагічно загинув у дорожній аварії

14:54 13.07.2026 Пн
2 хв
Трагедія сталася на околиці Лісабона, спортсмену було 43 роки
aimg Андрій Костенко
Ману мав насичену спортивну кар'єру (фото: x.com/SLBenfica)

Колишній гравець лісабонської "Бенфіки" та низки інших європейських клубів Ману трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х португальського клубу.

Що відомо про трагедію

Фатальна аварія сталася у містечку Вермоїнш, розташованому на околицях столиці Португалії.

Ману мав насичену спортивну кар'єру. У складі лісабонських "орлів" він устиг провести 16 офіційних матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами.

Загалом географія виступів Емануеля не обмежувалася лише рідною країною та охоплювала кілька європейських чемпіонатів.

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Протягом професійних виступів він захищав кольори таких команд, як португальські "Марітіму", "Алверка" та «Ештрела», грецький АЕК (Афіни), а також польська "Легія" (Варшава). Також португалець мав досвід виступів у Китаї. Свою професійну кар'єру Ману завершив у 2019 році, після чого повісив бутси на цвях.

Раніше ми повідомляли, що гравець збірної ПАР помер у віці 25 років після ЧС-2026.

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