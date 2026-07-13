Колишній футболіст "Бенфіки" трагічно загинув у дорожній аварії

Що відомо про трагедію

Фатальна аварія сталася у містечку Вермоїнш, розташованому на околицях столиці Португалії.

Ману мав насичену спортивну кар'єру. У складі лісабонських "орлів" він устиг провести 16 офіційних матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами.

Загалом географія виступів Емануеля не обмежувалася лише рідною країною та охоплювала кілька європейських чемпіонатів.

Протягом професійних виступів він захищав кольори таких команд, як португальські "Марітіму", "Алверка" та «Ештрела», грецький АЕК (Афіни), а також польська "Легія" (Варшава). Також португалець мав досвід виступів у Китаї. Свою професійну кар'єру Ману завершив у 2019 році, після чого повісив бутси на цвях.