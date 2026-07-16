Киевское "Динамо" со скрипом прошло румынскую "Университатю" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" первым из украинских команд открыло еврокубковый сезон-2026/27. В польском Люблине "бело-синие" провели номинально домашний матч первого раунда отбора Лиги Европы против румынской "Университати" (Клуж).
О результате матча и будущем киевлян в еврокубках рассказывает РБК-Украина .
После нулевой ничьей в Любине киевляне были обязаны побеждать, чтобы продолжить путь в Лиге Европы. Поэтому, несмотря на отсутствие изменений в составе киевлян, изменения в мотивации "Динамо" были заметны.
Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Второй матч
"Университатя" (Клуж, Румыния) - "Динамо" (Киев, Украина) - 0:0 (1:4 по пенальти)
Стартовый состав киевлян:
Киевляне с первых минут забрали мяч под контроль и постепенно зажимали румын в собственную штрафную. Такое давление в конце концов привело к двум головам - на 17-й минуте Редушко замкнул прострел от Пихальонка, а на 22-й уже Волошин пробил вратаря "Университате". Однако оба гола отменили из-за офсайда.
В конце концов на перерыв команды ушли при ничейном счете. Хотя статистика красноречива – у киевлян 8 ударов (3 из них в створ) против всего 3 (0 в створ) от хозяев. Да и несмотря на преимущество киевлян в количестве фолов, желтые карточки получали исключительно румыны.
С самого начала второго тайма "Университатя" стала гораздо больше и активнее играть с мячом. Однако остроту у ворот соперника продолжали создавать исключительно киевляне - у Волошина, Редушко и Пономаренко были моменты, однако ни один из них реализовать не удалось.
Зато ближе к концу основного времени начала сказываться усталость украинского гранда. Именно это и явилось причиной опасных моментов у ворот Нещерета – впрочем, Руслан уверенно парировал опасность.
Свисток о завершении основного времени сигнализировал - ни одна из команд не смогла "распечатать" соперника за четыре полных тайма.
При таких условиях победителем в экстра-таймах должен был выйти тот коллектив, у которого было больше сил в течение дополнительных 30 минут. И, учитывая преимущество киевлян в мастерстве, первым номером продолжили играть именно они.
Впрочем, самым важным событием этих экстра-таймов стала грубая игра от Алиева против Биловара на 111-й минуте. Украинский защитник очень долго не мог прийти в себя после этого эпизода. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0 - следовательно, судьбу этого противостояния должна была решить серия пенальти .
В серии пенальти более искусными были именно киевляне. Главным героем стал Руслан Нещерет, справившийся с ударом Кодри. Также промахнулся с отметки капитан румын Кипчу.
А вот киевляне таких ошибок не допускали – свои удары реализовали Ярмоленко, Бражко, Пономаренко и Лонвейк .
Поэтому даже при проблемах в игре во втором тайме именно "Динамо" идет дальше в Лиге Европы.
Благодаря этой победе киевляне продолжают борьбу в Лиге Европы. Соперник на второй отборочный раунд уже известен – это греческий ПАОК.
Матчи киевлян против греков пройдут 23 и 30 июля. Детальнее о перспективах "Динамо" в еврокубках мы рассказывали в отдельном материале.
Ранее мы писали, что молодая звезда "Динамо" выбрала предстоящую карьеру и сообщил об этом клубу.