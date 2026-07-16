Київське "Динамо" зі скрипом пройшло румунську "Університатю" в Лізі Європи

Київське "Динамо" першим з українських команд відкрило єврокубковий сезон-2026/27. У польському Любліні "біло-сині" провели номінально домашній матч першого раунду відбору Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж).
Про результат матчу та майбутнє киян в єврокубках розповідає РБК-Україна.
Після нульової нічиє в Любіині кияни були зобов'язані перемагати, щоб продовжити шлях в Лізі Європи. Тож попри відсутність змін у складі киян, зміни в мотивації "Динамо" були помітні.
Ліга Європи. 1-й раунд кваліфікації. Другий матч
"Університатя" (Клуж, Румунія) - "Динамо" (Київ, Україна) - 0:0 (2:4 за пенальті)
Стартовий склад киян:
Кияни з перших хвилин забрали м'яч під контроль та поступово затискали румунів у власний штрафний майданчик. Такий тиск зрештою призвів до двох голів - на 17-й хвилині Редушко замкнув простріл від Піхальонка, а на 22-й вже Волошин пробив воротаря "Університаті". Проте обидва голи скасували через офсайд.
Тож зрештою на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Хоча статистика красномовна - у киян 8 ударів (3 з них в площину) проти всього 3 (0 в площину) від господарів. Та й попри перевагу киян в кількості фолів, жовті картки отримували виключно румуни.
Від самого початку другого тайму "Університатя" стала набагто більше та активніше грати із м'ячем. Проте гостроту біля воріт суперника продовжували створювати виключно кияни - Волошин, Редушко та Пономаренко мали моменти, проте жоден з них реалізувати не змогли.
Натомість ближче до кінця основного часу почала даватися взнаки втома українського гранду. Саме це і стало причиною небезпечних моментів біля воріт Нещерета - втім, Руслан впевнено парирував небезпеку.
Свисток про завершення основного часу сигналізував - жодна з команд не змогла "розпечатати" суперника за чотири повних тайми.
За таких умов переможцем в екстра-таймах мав вийти той колектив, який мав більше сил впродовж додаткових 30 хвилин. І, зважаючи на перевагу киян в майстерності, першим номером продовжили грати саме вони.
Втім, найважливішою подією цих екстра-таймів стала груба гра від Алієва проти Біловара на 111-й хвилині. Український захисник дуже довго не міг оговтатися після цього епізоду. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0:0 - а отже долю цього протистояння мала вирішити серія пенальті.
В серії пенальті майстернішими були саме кияни. Головним героєм став Руслан Нещерет, який впорався з ударом Кодрі. Також схибив з позначки капітан руминів Кіпчу.
А от кияни таких помилок не припускалися - свої удари реалізували Ярмоленко, Бражко, Пономаренко та Лонвейк.
Тож навіть за проблем у грі в другому таймі саме "Динамо" крокує далі в Лізі Європи.
Завдяки цій перемозі кияни продовжують боротьбу в Лізі Європи. Суперник на другий відбірковий раунд вже відомий - це грецький ПАОК.
Матчі киян проти греків відбудуться 23 та 30 липня. Детальніше про перспективи "Динамо" в єврокубках ми розповідали в окремому матеріалі.
Раніше ми писали, що молода зірка "Динамо" обрав майбутню кар'єру та повідомив про це клуб.