Камбэк и серия пенальти: "Агробизнес" и "Кудривка" драматично определили последнего участника УПЛ

УПЛ. Переходные матчи

"Агробизнес" - "Кудривка" - 2:2, по пенальти - 2:3 (первый матч - 0:0)

Голы: Козак, 69, Толочко, 90+1 (с пенальти) - Мачелюк, 40, Легостаев, 81

До матча

По итогам сезона Первой лиги "Агробизнес" занял четвертое место, что позволило коллективу принять участие в стыковых матчах.

В первом, гостевом поединке против 13-го коллектива УПЛ - "Кудривки" - команда из Волочиска сделала ставку на надежную игру в обороне и сумела сохранить свои ворота нетронутыми. Счет 0:0 позволял рассчитывать на успех в домашней встрече.

Как прошла игра

"Кудривка" мощно начала поединок и уже в первом тайме вышла вперед благодаря голу Мачелюка на 40-й минуте. Перед этим арбитр Александр Шандор после просмотра ВАР отменил пенальти в ворота "Агробизнеса" за симуляцию того же Мачелюка. Волочиский клуб ответил после перерыва: серия кадровых изменений освежила атаку, и на 69-й минуте Козак сравнял счет - 1:1.

За девять минут до конца основного времени только что появившийся на поле Легкостаев вывел "Кудривку" вперед - 1:2. Однако уже в компенсированное время "Агробизнес" получил право на пенальти. Толочко реализовал удар и перевел противостояние в экстратайм - 2:2.

Дополнительные полчаса победителя не выявили и поединок перешел в серию пенальти. Там нервы оказались крепче у футболистов "Кудривки" - 3:2.

Счастливые серии "Кудривки"

Таким образом "Кудривка" сохранила за собой место в Премьер-лиге на сезон-2026/27. Интересно, что год назад команда с Черниговщины именно в серии 11-метровых получила право играть в элите. Тогда она переиграла в переходных матчах полтавскую "Ворсклу".

Теперь также в футбольной лотерее "Кудривка" сохранила за собой элитный статус, и проведет второй сезон подряд среди сильнейших клубов страны.