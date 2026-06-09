Камбек і серія пенальті: "Агробізнес" та "Кудрівка" драматично визначили останнього учасника УПЛ

УПЛ. Перехідні матчі

"Агробізнес" – "Кудрівка" – 2:2, по пенальті - 2:3 (перший матч – 0:0)

Голи: Козак, 69, Толочко, 90+1 (з пенальті) – Мачелюк, 40, Лєгостаєв, 81

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За підсумками сезону Першої ліги "Агробізнес" посів четверте місце, що дозволило колективу взяти участь у стикових матчах.

У першому, гостьовому поєдинку проти 13-го колективу УПЛ – "Кудрівки" – команда з Волочиська зробила ставку на надійну гру в обороні та зуміла зберегти свої ворота недоторканими. Рахунок 0:0 дозволяв розраховувати на успіх у домашній зустрічі.

Як пройшла гра

"Кудрівка" потужно розпочала поєдинок та вже в першому таймі вийшла вперед завдяки голу Мачелюка на 40-й хвилині. Перед цим арбітр Олександр Шандор після перегляду ВАР скасував пенальті у ворота "Агробізнеса" за симуляцію того ж Мачелюка. Волочиський клуб відповів по перерві: серія кадрових змін освіжила атаку, і на 69-й хвилині Козак зрівняв рахунок – 1:1.

За дев'ять хвилин до кінця основного часу Лєгкостаєв, який щойно з'явився на полі, вивів "Кудрівку" вперед – 1:2. Проте вже в компенсований час "Агробізнес" отримав право на пенальті. Толочко реалізував удар та перевів протистояння в екстратайм – 2:2.

Додаткові півгодини переможця не виявили і поєдинок перейшов у серію пенальті. Там нерви виявилися міцнішими у футболістів "Кудрівки" - 3:2.

Щасливі серії "Кудрівки"

Таким чином "Кудрівка" зберегла за собою місце у Прем'єр-лізі на сезон-2026/27. Цікаво, що рік тому команда з Чернігівщини саме у серії 11-метрових здобула право грати в еліті. Тоді вона переграла в перехідних матчах полтавську "Ворсклу".

Тепер також у футбольній лотереї "Кудрівка" зберегла за собою елітний статус, та проведе другий сезон поспіль серед найсильніших клубів країни.