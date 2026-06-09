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"Лівий Берег" повертається в УПЛ: столичний клуб здолав "Олександрію" у битві за еліту

17:30 09.06.2026 Вт
2 хв
Підопічні Олександра Рябоконя гарантували собі місце серед найкращих команд країни
aimg Андрій Костенко
"Лівий Берег" повертається в УПЛ: столичний клуб здолав "Олександрію" у битві за еліту "Лелеки" знову серед найкращих (фото: ФК "Лівий Берег")
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Київський "Лівий Берег" завоював право виступати в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон. У вирішальній дуелі "лелеки" залишили за бортом вищого дивізіону "Олександрію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

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УПЛ. Перехідні матчі

"Лівий Берег" – "Олександрія" – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Банада, 45

Як пройшов матч

Після нічиєї у першій зустрічі (1:1), доля путівки до найсильнішого дивізіону вирішувалася у Києві. "Лівий Берег" із перших хвилин продемонстрував намір грати першим номером. Стартовий штурм господарів ледь не завершився голом: Воробчак влаштував ефектний сольний забіг через пів поля та вивів на ударну позицію Вікентія Волошина, проте той пробив повз стійку.

Після цього ініціативу перехопили підопічні Володимира Шарана, створивши два стовідсоткові моменти. Спершу Яде не зумів замкнути гостру подачу від Родрігеша, а згодом уже сам португалець вирвався віч-на-віч із голкіпером - столичну команду від пропущеного м'яча героїчним підкатом у падінні врятував захисник Сідней.

Проте останнє слово у першому таймі було за киянами. На 45-й хвилині "лелеки" заробили кутовий: Шастал навісив на ближню стійку, Сідней продовжив політ м'яча далі, а досвідчений Банада холоднокровно розстріляв ворота своєї колишньої команди, в якій провів десять років кар'єри. Цей єдиний гол став вирішальним - у підсумку 1:0 (2:1 за сумою двох матчів) на користь "Лівого Берега".

Крах віце-чемпіонів

Для "Олександрії" цей результат став справжньою катастрофою. Після історичного "срібного" сезону-2024/25, команда повністю провалила поточний чемпіонат.

"Жовто-чорних" не врятувало навіть екстрене повернення на тренерський місток Володимира Шарана, а також несподіваний подарунок від львівського "Руха", який знявся з перехідних матчів і подарував олександрійцям другий шанс.

Таким чином, "Лівий Берег", який минулого року залишили УПЛ після дебютного сезону, повернувся до футбольної еліти. Тепер у найвищому дивізіоні знову гратимуть три столичні колективи – "Динамо", "Оболонь" та "Лівий Берег".

"Олександрія" ж уперше з сезону-2014/15 вимушена відправитися до Першої ліги.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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