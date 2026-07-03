Камбек Роналду, офсайд из крикета и уверенный шаг Швейцарии на ЧМ-2026 (видео)

ЧМ-2026. 1/16 финала

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (с пенальти), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 10, Ндое, 46

Бенефис Роналду и драма Хорватии с ВАР

Первая в истории встреча этих сборных на Мундиалях превратилась в настоящий триллер. Первый тайм прошел по инициативе португальцев, но открыть счет после перерыва удалось Хорватии – на 53-й минуте Иван Перишич замкнул навес Йосипа Станишича. Через мгновение хорваты забили второй раз усилиями Матановича, но гол отменили из-за офсайда.

Главным героем вечера стал капитан португальцев Криштиану Роналду. Сначала арбитры отменили его взятие ворот, но на 68-й минуте 41-летний форвард хладнокровно реализовал пенальти, сравнив счет. На 90+4-й минуте Гонсалу Рамуш после паса Рафаэля Леау вывел Португалию вперед.

Безумная развязка состоялась на 90+13-й минуте: защитник хорватов Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку и мог перевести игру в экстратаймы. Однако новая микрочиповая технология, взятая из крикета, зафиксировала едва заметный контакт с мячом Игоря Матановича в развитии атаки. Это автоматически поставило Гвардиола в офсайд – гол отменили и Португалия удержала победу.

Два гола в ворота Зидана

В другом ночном матче сборная Швейцарии уверенно разобралась с Алжиром. Европейцы сняли все вопросы за счет двух скорых голов на старте каждого из таймов.

Уже на 10-й минуте Брель Эмболо отличился после паса Иоганна Манзамби. А на первой минуте второго тайма Дан Ндое воспользовался ошибкой алжирской обороны и сильным ударом под левую стойку удвоил преимущество. Сын легендарного Зинедина Зидана – Люка Зидан, защищавший ворота Алжира, спасти команду не смог.

Благодаря этому успеху Швейцария в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионатов мира. На трех предыдущих мундиалях швейцарцы вылетали именно на этой стадии.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

Сборная Португалии образовала суперпару 1/8 финала, где ее соперником станет Испания, накануне разгромившая Австрию (3:0). Этот мегаматч состоится в понедельник, 6 июля, в 22.00 по киевскому времени.

Швейцария своего следующего оппонента узнает в ночь на субботу, 4 июля – им станет победитель противостояния между сборными Колумбии и Ганы.