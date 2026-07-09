Как Трамп чуть не сломал футбол и секреты прощания Роналду: экспертное мнение

Трамп натворил беды и опозорился

К сожалению, не футбол оставил больше всего эмоций от первых двух раундов плейоф. А то, как Дональд Трамп, сделав заявление, что он очень хорошо разбирается в спорте, позвонил по телефону президенту ФИФА Джанни Инфантино, после чего была отменена дисквалификация игрока сборной США Фоларина Бологуна на матч 1/8 финала против Бельгии.

Честно говоря, просто в голове не укладывается и сам этот прецедент и то, как ФИФА демонстративно проигнорировала справедливые претензии Бельгийской ассоциации, к которой присоединились и их европейские коллеги, и даже УЕФА. Таким образом спортивный принцип, состязательный фактор, правила и законы и, в конце концов, здравый смысл были отброшены в дальний-дальний угол. Полностью в стиле Дональда.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино (фото: Getty Images)

Да, Инфантино попытался оправдаться, мол, это был не я, то специальный комитет провел соответствующее расследование и принял такое решение. Но подобного не было никогда в истории, даже когда что-то (удаление или забитые голы) происходили ошибочно и с конкретными виновниками.

Хочется надеяться, что сделав очередную попытку подыграть большой политической фигуре, Инфантино подписал себе приговор как функционер. Ведь УЕФА якобы уже намерена выдвинуть нового кандидата на выборах президента ФИФА в следующем году. Потому Инфантино большинством своих решений на самом деле превращает футбол в цирк.

Другой вопрос, что подковерные игры и звонок Трампа не помогли довольно симпатичной без всего сборной США обыграть Бельгию, а, скорее, наоборот, максимально стимулировали самих бельгийцев на победу, хотя до этого они казались откровенно слабыми.

Но вышли, разорвали хозяев 4:1 и оставили американцев за бортом домашнего для них турнира. Кстати, именно в 1/8 вылетели и сохозяева – сборные Канады и Мексики.

Дикие парагвайцы и мексиканцы – футбол победил и здесь

В 1/8 также остро бросилось в глаза, как сборные Парагвая и Мексики пытались противостоять французам и англичанам соответственно. Индивидуальную и командную разницу в классе и мастерстве не в свою пользу они стремились компенсировать не самоотдачей и безумной работой на поле, а откровенно грубой борьбой и провокациями, которые издавались даже за пределами дозволенного.

Это был не футбол в обычном смысле этого слова, не те противостояния фаворитов и андердогов, где либо побеждает класс, либо происходит сенсация – это было намерение одержать победу силой не в лучшем смысле этого определения. Однако, действительно классно, что футбол – французов и англичан – справедливо победил.

Хотя есть опасения, что такая грубая методика может иметь последователей и на клубном уровне. Проверим уже в новом сезоне.

Обещание бразильских слез сбылось, но плакал и Криштиану

В своем предыдущем материале на РБК-Украина я предполагал, что мы совсем скоро увидим немало желто-зелено-синих бразильских слез, и вот – пожалуйста, Бразилия вылетела от Норвегии. Это еще раз доказывает, что в современном мире организационный футбол однозначно превосходит индивидуальность.

Нет, если в хорошо организованной команде несколько ярких индивидуальностей – это настоящий джекпот, но когда на поле одиннадцать пусть и действительно сильных футболистов, но нет команды – шансов у них не будет.

Карло Анчелотти не вытащил Бразилию в 1/4 финала (фото: Getty Images)

Карло Анчелотти также разочаровал – как выбором некоторых футболистов и невызовом других, так и управлением командой по ходу турнира. Выпустить в матче против Норвегии при счете 0:0 Неймара, зная, что защищаться тоже придется, а возможно, и будут экстратаймы – не логично, но он на это пошел.

Ну а норвежцы не только эффектно выбили бразильцев, но и наверняка являются именно той командой, которая приобретает приз зрительских симпатий по всему миру нейтральных болельщиков. Их крик «ро!» уже слышали и знают даже те, кто не в курсе, что сейчас проходит Чемпионат мира по футболу.

Окончательно простился со сборной, причем уже на стадии 1/8 финала и Криштиану Роналду. Попрощался буквально со слезами на глазах, но как-то тихонько – яркий по афише матч Испания – Португалия на самом деле не стал зрелищным, тянулся долго, Криш особо себя не проявлял, как и в общем по ходу Мундиаля, испанцы забили в конце основного времени и португальцы.

Не то чтобы их следует занести в список разочаровавших на этом турнире, но, кажется, от сборной Португалии точно следовало ожидать более качественного выступления. Впрочем, легендарного Роналду в сборной мы больше не увидим.

Кто выиграет ЧМ-2026?

Следующая стадия Мундиаля собрала четыре классных пары, и это однозначно те матчи, которые хочется посмотреть. Впрочем, важно заметить, что все четвертьфиналисты (кроме Марокко, но это исключение) преодолели предыдущую стадию синхронно крайне тяжело, без намека на убедительность и непринужденность, словно намереваясь запутать будущих оппонентов.

Кто и с кем играет в 1/4 финала ЧМ-2026 (фото: РБК-Украина)

В противостоянии сборных Франции и Марокко вроде бы и есть очевидный фаворит. Однако среди всех соперников команды Дешама, которые уже попадались на этом турнире (за исключением Норвегии, которая в группе решила не напрягаться против "ле бльо"), этот будет самым трудным. Африканцы точно попьют французскую кровь, но если не смогут довести дело до серии пенальти, скорее всего, вряд ли пройдут дальше.

Главное, что беспокоит – независимо от итога этого матча, не будет ли последствий для самой Франции в поведении марокканских гостей в их стране? Ведь разбитые витрины, сожженные машины и другие беспорядки из-за успехов или неудач в футболе, к сожалению, привычное явление. Правда, почему именно на территории стран Европы.

Испания с Португалией выглядела как-то уставшей или берегла силы на будущее, но путевку к следующему этапу получила. И против Бельгии кажется большим фаворитом. Правда, бельгийцы против США наконец-то удивили со знаком плюс, так что, возможно, между ними и не будет все так и однозначно.

Сборная Испании с трудом преодолела Португалию (фото: Getty Images)

Англичане на турнире до недавнего времени преимущественно мучились и только с Мексикой показали убедительный футбол. С Норвегией им легко не будет, тем более главные звезды скандинавов – Голланд и Эдегор лучше знают британский стиль футбола, ведь сами играют в нем, причем, на самом деле успешно.

Аргентина откровенно буксовала из Кабо-Верде, а затем чуть не вылетела от Египта, оставив очень много сил во встречах с все еще не самыми статусными оппонентами. Если честно, ощущения от их игры в групповом раунде, что это как бы не главный претендент на трофей, разбились о кабовердейский и египетский забор.

Теперь на очереди Швейцария, на Чемпионате мира 20 лет назад в 1/8 финала вылетела в серии пенальти от Украины, а теперь в серии пенальти прошла Колумбию. Швейцарцы также без приставки "топ", и почему-то кажется, что с ними команде Месси может быть легче, чем с египтянами. Хотя давайте откровенно, фарт и магия Лео тоже не безлимитны, если их так тратить, как аргентинцы делают уже несколько раундов.

В целом, как этот Мундиаль и предвкушался – одним из самых противоречивых и неоднозначных – таким он и остается до решающих матчей плейоф. Хочется надеяться, что футбол все-таки победит.