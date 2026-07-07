Новые рекорды Месси после феерии с Египтом: превзошел Марадону и пополнил список жертв

Героический камбэк сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) стал личным триумфом для Лионеля Месси. Несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме, 39-летний капитан выдал феноменальный перформанс.

Лучший ассистент в истории

Главным историческим событием вечера стал результативный пас Месси на Кристиана Ромеро, вернувший Аргентину в игру на 79-й минуте.

Эта голевая передача стала для Лео уже 9-й в рамках мировых первенств за все время ведения официальной статистики.

Благодаря этому капитан "альбиселесте" побил "вечный рекорд" Диего Марадоны по количеству ассистов на Мундиалях, который тот установил еще во время победного ЧМ-1986.

Месси ведет Аргентину к очередному триумфу (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Король плей-офф и новый "скальп"

Уже через четыре минуты после ассиста Месси отличился и сам, закрутив мяч в дальний угол ворот Шобейра. Этот гол принес Лионелю еще два уникальных достижения:

Ударная серия в плей-офф: Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим отличиться забитым мячом в шести матчах стадии на вылет.

Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим отличиться забитым мячом в шести матчах стадии на вылет. Пополнение списка жертв: Сборная Египта стала 15-й национальной командой, в ворота которой Месси забивал на Мундиалях. По этому показателю аргентинец является абсолютным и недостижимым лидером, оставив далеко позади Юргена Клинсманна, Роналдо и Мирослава Клозе (у всех - по 10 сборных).

В целом на текущем ЧМ-2026 в активе Месси уже солидная статистика – 8 голов и 1 ассист в 5 сыгранных поединках.

Правда, вечер в Атланте принес Лео и один антирекорд: он стал первым игроком в истории, умудрившимся не реализовать два пенальти в рамках одного розыгрыша чемпионата мира. К счастью для болельщиков Аргентины, это не помешало действующим чемпионам пробиться в четвертьфинал.