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Нові рекорди Мессі після феєрії з Єгиптом: перевершив Марадону та поповнив список жертв

22:27 07.07.2026 Вт
2 хв
Шалений матч приніс капітану Аргентини чергові унікальні досягнення
aimg Андрій Костенко
Нові рекорди Мессі після феєрії з Єгиптом: перевершив Марадону та поповнив список жертв Ліонель Мессі повністю віддався грі (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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Героїчний камбек збірної Аргентини в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Єгипту (3:2) став особистим тріумфом для Ліонеля Мессі. Попри нереалізований пенальті в першому таймі, 39-річний капітан видав феноменальний перформанс.

Про нові досягнення "бога футболу" – розповідає РБК-Україна.

Найкращий асистент в історії

Головною історичною подією вечора став результативний пас Мессі на Крістіана Ромеро, який повернув Аргентину в гру на 79-й хвилині.

Ця гольова передача стала для Лео вже 9-ю в межах світових першостей за весь час ведення офіційної статистики.

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Завдяки цьому капітан "альбіселесте" побив "вічний рекорд» Дієго Марадони за кількістю асистів на Мундіалях, який той встановив ще під час переможного ЧС-1986.

Нові рекорди Мессі після феєрії з Єгиптом: перевершив Марадону та поповнив список жертв

Мессі веде Аргентину до чергового тріумфу (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Король плей-офф та новий "скальп"

Вже за чотири хвилини після асисту Мессі відзначився і сам, закрутивши м'яч у дальній кут воріт Шобейра. Цей гол приніс Ліонелю ще два унікальні досягнення:

  • Ударна серія в плей-офф: Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зумів відзначитися забитим м'ячем у шести поспіль матчах стадії на виліт.
  • Поповнення списку жертв: Збірна Єгипту стала 15-ю національною командою, у ворота якої Мессі забивав на Мундіалях. За цим показником аргентинець є абсолютним і недосяжним лідером, залишивши далеко позаду Юргена Клінсманна, Роналдо та Мирослава Клозе (у всіх – по 10 збірних).

Загалом на поточному ЧС-2026 в активі Мессі вже солідна статистика – 8 голів та 1 асист у 5 зіграних поєдинках.

Щоправда, вечір в Атланті приніс Лео і один антирекорд: він став першим гравцем в історії, який примудрився не реалізувати два пенальті в межах одного розіграшу чемпіонату світу. На щастя для вболівальників Аргентини, це не завадило чинним чемпіонам пробитися до чвертьфіналу.

Раніше ми розповіли, як Іран дошкульно висміяв фіаско США на ЧС-2026.

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