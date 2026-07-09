Як Трамп ледь не зламав футбол і секрети прощання Роналду: експертна думка

Трамп наробив лиха і зганьбився

На жаль, не футбол залишив найбільше емоцій від перших двох раундів плейоф. А те, як Дональд Трамп, зробивши заяву, що він дуже добре розбирається у спорті, зателефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно, після чого була скасована дискваліфікація гравця збірної США Фоларіна Болагуна на матч 1/8 фіналу проти Бельгії.

Чесно кажучи, просто в голові не вкладається і сам цей прецедент, і те, як ФІФА демонстративно проігнорувала справедливі претензії Бельгійської асоціації, до якої приєдналися і їхні європейські колеги, і навіть УЄФА. Таким чином спортивний принцип, змагальний фактор, правила і закони та, врешті решт, здоровий глузд були відкинуті у далекий-далекий кут. Цілком у стилі Дональда.

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно (фото: Getty Images)

Так, Інфантіно спробував виправдатися, мовляв, то був не я, то спеціальний комітет провів відповідне розслідування і прийняв таке рішення. Але подібного не було ніколи в історії, навіть коли щось (вилучення або забиті голи) ставалися помилково і з конкретними винуватцями.

Хочеться сподіватися, що вкотре зробивши чергову спробу підіграти великій політичній фігурі, Інфантіно підписав собі вирок як функціонер. Адже УЄФА нібито вже має намір висунути нового кандидата на виборах президента ФІФА наступного року. Бо Інфантіно більшістю своїх рішень насправді перетворює футбол на цирк.

Інше питання, що підкилимні ігри і дзвінок Трампа не допомогли доволі симпатичній без всього цього збірній США обіграти Бельгію, а, скоріше, навпаки, максимально стимулювали самих бельгійців на перемогу, хоча до того вони видавалися відверто слабкими.

Але ж вийшли, розірвали господарів 4:1 і залишили американців за бортом домашнього для них турніру. До речі, саме в 1/8-й вилетіли й співгосподарі – збірні Канади та Мексики.

Дикі парагвайці та мексиканці – футбол переміг і тут

В 1/8-й також гостро впало в око, як збірні Парагваю та Мексики намагалися протистояти французам та англійцям відповідно. Індивідуальну і командну різницю у класі й майстерності не на свою користь вони прагнули компенсувати не самовіддачею та шаленою роботою на полі, а відверто грубою боротьбою та провокаціями, що видавалися навіть поза межею дозволеного.

Це був не футбол у звичному сенсі цього слова, не ті протистояння фаворитів та андердогів, де або перемагає клас, або стається сенсація – це був намір здобути перемогу силою не в найкращому розумінні цього визначення. Однак, насправді класно, що футбол – французів та англійців – справедливо переміг.

Хоча є побоювання, що така груба методика може мати послідовників і на клубному рівні. Перевіримо вже невдовзі у новому сезоні.

Обіцянка бразильських сліз справдилася, але плакав і Кріштіану

У своєму попередньому матеріалі на РБК-Україна я передбачав, що ми зовсім скоро побачимо чимало жовто-зелено-синіх бразильських сліз, і от – будь ласка, Бразилія вилетіла від Норвегії. Це вкотре доводить, що в сучасному світі організаційний футбол однозначно переважає індивідуальність.

Ні, якщо в добре організованій команді є кілька яскравих індивідуальностей – це справжній джекпот, але коли на полі одинадцять нехай і дійсно сильних футболістів, але немає команди – шансів у них не буде.

Карло Анчелотті не витягнув Бразилію в 1/4 фіналу (фото: Getty Images)

Карло Анчелотті також розчарував – як вибором деяких футболістів і невикликом інших, так і управлінням командою по ходу турніру. Випустити в матчі проти Норвегії за рахунку 0:0 Неймара, знаючи, що захищатися також доведеться, а можливо і будуть екстратайми – не логічно, але він на це пішов.

Ну а норвежці не лише ефектно вибили бразильців, а й наразі є, напевно, саме тією командою, яка здобуває приз глядацьких симпатій по всьому світу нейтральних уболівальників. Їхній вигук «ро!» вже чули та знають навіть ті, хто не в курсі, що зараз відбувається Чемпіонат світу з футболу.

Остаточно попрощався зі збірною, причому вже на стадії 1/8 фіналу і Кріштіану Роналду. Попрощався буквально зі сльозами на очах, але якось тихенько – яскравий за афішею матч Іспанія – Португалія насправді не став видовищним, тягнувся довго, Кріш особливо себе не проявляв, як і загалом по ходу Мундіалю, іспанці забили наприкінці основного часу і португальці поїхали додому.

Не те щоб їх слід занести в список тих, хто розчарував на цьому турнірі, але, здається, від збірної Португалії точно слід було чекати якіснішого виступу. Втім, легендарного Роналду в збірній ми більше не побачимо.

Хто виграє ЧС-2026?

Наступна стадія Мундіалю зібрала чотири класні пари, і це однозначно ті матчі, які хочеться подивитися. Втім, важливо зауважити, що всі чвертьфіналісти (окрім Марокко, але це вийняток) подолали попередню стадію синхронно вкрай важко, без жодного натяку на переконливість та невимушеність, ніби маючи намір заплутати майбутніх опонентів.

Хто і з ким грає в 1/4 фіналу ЧС-2026 (фото: РБК-Україна)

У протистоянні збірних Франції та Марокко нібито і є очевидний фаворит. Однак з-поміж усіх суперників команди Дешама, що вже траплялися на цьому турнірі (за винятком Норвегії, яка в групі вирішила не напружуватися проти "ле бльо"), цей буде найважчим. Африканці точно попʼють французької крові, але якщо не зможуть довести справу до серії пенальті, скоріш за все, навряд чи пройдуть далі.

Головне, що непокоїть – незалежно від підсумку цього матчу, чи не буде наслідків для самої Франції в плані поведінки марокканських гостей у їхній країні? Адже розбиті вітрини, спалені машини та інші безлади через успіхи чи невдачі у футболі, на жаль, звичне явище. Щоправда, чомусь саме на території країн Європи.

Іспанія з Португалією виглядала ніби дещо втомленою або берегла сили на майбутнє, але путівку до наступного етапу здобула. І проти Бельгії видається великим фаворитом. Щоправда, бельгійці проти США нарешті здивували зі знаком плюс, тож, можливо, між ними і не буде все так й однозначно.

Збірна Іспанії з труднощами подолала Португалію (фото: Getty Images)

Англійці на турнірі донедавна переважно мучилися і лише з Мексикою показали переконливий футбол. Із Норвегією їм легко не буде, тим паче головні зірки скандинавів – Голланд та Едегор якнайкраще знають британський стиль футболу, адже самі грають у ньому, причому, насправді успішно.

Аргентина відверто буксувала з Кабо-Верде, а потім ледве не вилетіла від Єгипта, залишивши надзвичайно багато сил у зустрічах з усе ще не найбільш статусними опонентами. Якщо відверто, відчуття від їхньої гри в груповому раунді, що це ніби не головний претендент на трофей, розбилися об кабовердійський та єгипетський паркани.

Тепер на черзі Швейцарія, яка на Чемпіонаті світу 20 років тому в 1/8 фіналу вилетіла в серії пенальті від України, а тепер у серії пенальті пройшла Колумбію. Швейцарці також без префіксу "топ", і чомусь здається, що з ними команді Мессі може бути легше, ніж з єгиптянами. Хоча, давайте відверто, фарт та магія Лео теж не безлімітні, якщо їх так витрачати, як аргентинці роблять вже кілька раундів.

А загалом, як цей Мундіаль і передчувався – одним з найбільш суперечливих та неоднозначних – таким він і залишається до вирішальних матчів плейоф. Хочеться сподіватися, що футбол все ж таки переможе.