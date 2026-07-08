Літак збірної Бразилії повернувся додому лише з одним гравцем

Лише один із 26 футболістів офіційної заявки збірної Бразилії скористався чартерним рейсом, який організувала федерація для повернення додому після вильоту з ЧС-2026. Єдиним гравцем, який полетів цим літаком із Нью-Джерсі до Ріо, став захисник "Фламенго" Даніло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Folha de S.Paulo .

Бразильська конфедерація футболу (CBF) заздалегідь зафрахтувала великий літак, який мав доставити команду на батьківщину. Проте після несподіваного вильоту в 1/8 фіналу від Норвегії (1:2) борт вилетів із США майже порожнім.

Окрім Даніло, у салоні перебували лише керівники федерації, персонал, тренери та молодий воротар Лео Наннетті. Останній тренувався зі збірною як четвертий голкіпер, але навіть не входив до офіційного списку турніру.

Де сховалися зірки збірної

Головний тренер команди Карло Анчелотті, який очолює збірну, вирішив узагалі не летіти до Бразилії. Одразу після поразки він вирушив до Канади, де його родина має приватний будинок.

Зіркові футболісти також розлетілися по курортах, щоб уникнути зустрічі з фанатами. Так, Неймар разом із родиною оперативно вилетів до Орландо, а Вінісіус Жуніор відправився на відпочинок на Ібіцу.

Більшість інших гравців грають у європейських топ-чемпіонатах, тому вони самостійно вирушили до Європи для підготовки до нового сезону.

Криза у бразильському футболі

Така поведінка команди викликала хвилю обурення на батьківщині. Незадоволені вболівальники вже влаштували масові акції протесту під стінами офісу CBF.

Наступні матчі збірна Бразилії проведе наприкінці вересня - це будуть два товариські поєдинки проти Австралії. Проте чи зможе Анчелотті повернути довіру фанатів після цього провалу, залишається під великим питанням.