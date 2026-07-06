Исторический триумф: Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Нервный старт и характер: как прошел матч против Крюгера

Противостояние на лондонской траве длилось 1 час и 23 минуты. До этого матча теннисистки имели одну очную встречу, так что теперь счет в личных противостояниях сравнялся - 1:1.

Крюгер была опасной соперницей, ведь на предыдущей стадии именно она выбила из турнира другую украинку Дарию Снигур. К тому же в четвертом круге Марта оставила позади эксвосьмую ракетку мира Эмму Наварро, поэтому эмоциональный фон был максимально напряженным.

Американка активно начала встречу и забрала стартовый гейм. Однако Костюк мгновенно перехватила инициативу, выдав мощный рывок из четырех выигранных геймов подряд. Крюгер попыталась вернуться в игру и даже почти сравняла счет, но Марта проявила хладнокровие – 6:4 за 38 минут.

Вторая партия превратилась в качели со взаимным обменом геймами. В середине сета Крюгер сумела оформить брейк и вырвалась вперед – 4:2.

В этот критический момент Костюк включила максимальные обороты: украинка не просто отыгралась, но под ноль забрала финальные гейма, закрыв матч с аналогичным счетом - 6:4.

Статистика матча: преимущество в каждом компоненте

Марта полностью обыграла оппонентку по качеству и агрессивности действий на корте.

Наша теннисистка выполнила два эйса (против одного у соперницы) и забила солидные 17 виннеров, тогда как у Крюгера этот показатель остановился на отметке девять.

К тому же американка допустила 19 непринужденных ошибок, тогда как Марта отыграла гораздо чище – всего 11 недостатков.

Фантастический сезон: Костюк переписывает историю

Выход в 1/4 финала – это лучший результат Марты Костюк на травяном Грендслеме за всю ее карьеру. В предыдущие годы (в 2023 и 2024) она не могла преодолеть барьер третьего раунда.

Этот успех стал логическим продолжением невероятного сезона-2026 для украинки. Марти уже второй раз подряд удается выйти в четвертьфинал на турнирах Большого шлема — напомним, всего несколько недель назад она установила абсолютный рекорд карьеры, дойдя до полуфинала на грунтовом Ролан Гаррос.

Что дальше: соперница в одиночке и выступление в парах

В дебютном для себя четвертьфинале Уимблдона Марта Костюк скрестит ракетки с победительницей пара между звездной итальянкой Жасмин Паолини и молодой представительницей Филиппин Александрой Эалой.

Однако отдыхать украинцы некогда. Сегодня же 6 июля Марта проведет еще один поединок, но уже в парном разряде.

Вместе со своей неизменной напарницей, румынкой Еленой-Габриэлой Русе, она выйдет на корт против девятых сеяных турнира – дуэта Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Матч запланирован третьим запуском, он начнется не раньше 17:30 по киевскому времени.