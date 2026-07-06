Історичний тріумф: Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Нервовий старт та характер: як пройшов матч проти Крюгер

Протистояння на лондонській траві тривало 1 годину та 23 хвилини. До цього матчу тенісистки мали одну очну зустріч, тож тепер рахунок в особистих протистояннях зрівнявся - 1:1.

Крюгер була небезпечною суперницею, адже на попередній стадії саме вона вибила з турніру іншу українку, Дарію Снігур. До того ж у четвертому колі Марта залишила позаду ексвосьму ракетку світу Емму Наварро, тож емоційне тло було максимально напруженим.

Американка активніше розпочала зустріч і забрала стартовий гейм. Проте Костюк миттєво перехопила ініціативу, видавши потужний ривок із чотирьох виграних геймів поспіль. Крюгер спробувала повернутися в гру і навіть майже зрівняла рахунок, але Марта проявила холоднокровність - 6:4 за 38 хвилин.

Друга партія перетворилася на гойдалки з взаємним обміном геймами. У середині сету Крюгер зуміла оформити брейк і вирвалася вперед - 4:2.

У цей критичний момент Костюк увімкнула максимальні оберти: українка не просто відігралася, а й під нуль забрала фінальні гейми, закривши матч із аналогічним рахунком - 6:4.

Статистика матчу: перевага в кожному компоненті

Марта повністю переграла опонентку за якістю та агресивністю дій на корті.

Наша тенісистка виконала два ейси (проти одного у суперниці) та забила солідні 17 віннерів, тоді як у Крюгер цей показник зупинився на позначці дев'ять.

До того ж американка припустилася 19 невимушених помилок, тоді як Марта відіграла значно чистіше - всього 11 хиб.

Фантастичний сезон: Костюк переписує історію

Вихід до 1/4 фіналу - це найкращий результат Марти Костюк на трав'яному Грендслемі за всю її кар'єру. У попередні роки (в 2023 та 2024 роках) вона не могла подолати бар'єр третього раунду.

Цей успіх став логічним продовженням неймовірного сезону-2026 для українки. Марті вже вдруге поспіль вдається вийти до чвертьфіналу на турнірах Великого шолома - нагадаємо, лише кілька тижнів тому вона встановила абсолютний рекорд кар'єри, дійшовши до півфіналу на ґрунтовому Ролан Гаррос.

Що далі: суперниця в одиночці та виступ у парах

У дебютному для себе чвертьфіналі Вімблдону Марта Костюк схрестить ракетки з переможницею пари між зірковою італійкою Жасмін Паоліні та молодою представницею Філіппін Александрою Еалою.

Проте відпочивати українці ніколи. Сьогодні ж, 6 липня, Марта проведе ще один поєдинок, але вже у парному розряді.

Разом зі своєю незмінною напарницею, румункою Єлєною-Габріелою Русе, вона вийде на корт проти дев'ятих сіяних турніру - дуету Еллен Перес (Австралія) та Демі Схурс (Нідерланди). Матч заплановано третім запуском, він розпочнеться не раніше 17:30 за київським часом.