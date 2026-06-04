Катастрофа у Парижі: Костюк розгромно поступилася "нейтральній" у матчі за фінал Ролан Гаррос

Принципове протистояння за фінал одиночного жіночого розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу відбулося на центральному корті головного ґрунтового мейджора. Друга ракетка України та 15-та в світі Марта Костюк суперничала з восьмим номером світового рейтингу – "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

Ролан Гаррос-2026, півфінал

Мірра Андрєєва – Марта Костюк (Україна) – 6:1, 6:3

До матчу: історія протистоянь

Андрєєва на старті турніру посідала 8-ме місце у рейтингу WTA – одразу за лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною. Костюк поступалася їй сімома сходинками. Проте рахунок особистих зустрічей був на користь нашої тенісистки.

Раніше суперниці двічі грали одна з одною. У січні цього року в австралійському Брісбені на хардовому покритті Марта здобула перемогу у двох сетах – 7:6, 6:3.

Другий поєдинок відбувся у травні на ґрунті - у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він також закінчився перемогою Костюк у двох сетах – 6:3, 7:5.

Як пройшла гра

Перший сет Марті відверто не вдався. Дві програні власні подачі призвели до того, що суперниця швидко відірвалася в рахунку – 4:0. Лише після цього українка зуміла взяти своє перше очко. Вдалося це дуже важко: Марта зуміла відіграти аж п'ять брейкпойнтів.

На жаль, переломним цей гейм не став. Андрєєва під нуль взяла свою подачу, а звершила гейм черговим успіхом на м'ячах українки. 6:1 – усього за 34 хвилини. Жахливий старт для Костюк. Українка зробила дуже багато помилок у вирішальних ударах.

Друга партія відрізнялася від першої лише деталями. Марта знову програла подачу та дозволила Андрєєвій зробити комфортний заділ (3:0). І лише після цього взяла гейм на своїх м'ячах. Коли Костюк зробила брейк та скоротила відставання до мінімуму (3:4), з'явилась надія на диво. Але потім - знову помилки, програна власна подача та остаточна поразка. Фінал був дуже близько. Проте, не цього разу.

Підсумки виступу Марти

Костюк вперше поступилася Андрєєвій у трьох зустрічах та вперша за 18 матчів на грунті цього року. Перед виступом у Парижі українка виграла титули WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.

Марта - друга представниця України, що дісталася півфіналу Ролан Гаррос в одиночному розряді, включаючи чоловічий турнір. Першим був Андрій Медведєв (1993, 1999).

Також Костюк стала лише третьою українською тенісисткою в одиночному півфіналі турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (чотири рази) та Даяни Ястремської (один раз).



За підсумками Ролан Гаррос Марта оновить особистий рекорд у світовому рейтингу. Вона посідатиме 12-е або 13-е місце.