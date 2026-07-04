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Мечты об украинском дерби разбиты: Снигур уступила американке на Уимблдоне-2026

16:06 04.07.2026 Сб
3 мин
Игра была на грани краха: украинка не удержала давление и упустила исторический шанс. Как это было?
aimg Екатерина Урсатий
Мечты об украинском дерби разбиты: Снигур уступила американке на Уимблдоне-2026 Дарья Снигур (фото: BTU.ORG.UA)
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Киевлянка Дария Снигур (WTA №77) не смогла пробиться в 1/8 финала Уимблдона-2026. В матче третьего круга на кортах Лондона украинка уступила мощной американке Эшлин Крюгер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Роковой трос и нехватка мощности: как прошел матч

Эта встреча стала первым очным противостоянием теннисисток на профессиональном уровне. Эксперты отмечали, что у Снигур традиционно проблемы против высоких соперниц с сильными ударами, поскольку заметно уступает им в физической мощи. К сожалению, отчетный поединок только подтвердил это правило. Бой длился ровно один час.

Начало первой партии не предвещало катастрофы: теннисистки стабильно обменивались геймами. Ключевой эпизод всего матча произошел при счете 2:2, когда Дарья имела тройной брейк-пойнт, но не смогла его реализовать.

Вскоре, при счете 3:4 в пользу американки, на брейк-пойнте соперницы Снигур перешла в тотальную атаку и буквально загоняла Крюгер по задней линии. Однако удар отчаяния от американки нашел трос – мяч предательски перевалился на сторону украинки.

Этот досадный рикошет принес Крюгер брейк (3:5), после которого Дария психологически так и не смогла прийти в себя. Борьба практически завершилась. Крюгер хладнокровно забрала первый сет, а во второй партии сразу повела 2:0 и без проблем довела дело до победы, позволив Снегирю взять всего два гейма.

Статистика подтверждает игровое преимущество американки: она выполнила 5 эйсов (в Дарии - 0) и записала на свой счет 12 винеров против 10 у украинки. Снегирь не помогла даже большое количество двойных ошибок со стороны оппонентки (8 против 1 у украинки) - Дария не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов за игру.

Личный рекорд и исторический прорыв в ТОП-60

Несмотря на это поражение, Уимблдон-2026 стал для Дарии Снигур лучшим турниром серии Grand Slam в карьере. Раньше ее максимумом был выход во второй круг на Ролан Гарроси-2026 и US Open-2022.

В этом году в Лондоне Снегирь произвела настоящий фурор. Напомним, что на самом старте травяного мейджора киевлянка сенсационно выбила Элину Светолину (WTA №8), оформив впечатляющий камбек, а во втором круге уверенно разобралась с француженкой Леолией Жанжан.

Благодаря этому успешному выступлению, уже через неделю Дария обновит личное достижение в рейтинге WTA и впервые в карьере поднимется до топ-60 сильнейших теннисисток планеты.

Вместо дерби - американская угроза для Костюк

В случае победы Снигур, в 1/8 финала болельщики увидели бы сугубо украинское противостояние. Ранее же первая ракетка Украины Марта Костюк эффектно разбила другую представительницу США Эмму Наварро.

Теперь желанное дерби отменяется: обидчица Снегирь, Эшлин Крюгер, выходит в четвертый круг, где сыграет именно против Марты Костюк.

Ранее мы подробно анализировали, как Марта Костюк сняла проклятие неудобной соперницы и установила безумный рекорд на Уимблдоне-2026 .

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