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Громкий скандал с флагом: Румыния выставила российских гимнасток с Кубка мира

12:50 26.06.2026 Пт
1 мин
Попытка сборной РФ использовать государственную символику сорвалась еще на старте
aimg Андрей Костенко
Турнир пройдет без флага страны-агрессорки (фото: instagram.com/rhythmic__news)

Мэр румынского города Клуж-Напока запретил российским гимнасткам использовать флаг и гимн на Кубке мирового вызова. Из-за этого ультиматума сборная России была вынуждена демонстративно покинуть турнир.

О разразившемся скандале с россиянками в Румынии – рассказывает РБК-Украина .

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Ультиматум от мэра

Скандал разгорелся вокруг позиции мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока. Несмотря на то, что в середине мая Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение отменить ограничения для атлетов из РФ, местные власти отказались имплементировать эти нормы.

Эмиль Бок заявил, что новые правила не имеют обратной силы, поскольку соглашение о проведении турнира было подписано до их принятия. Мэр настоял на соблюдении регламента, который действовал на момент договоренностей, то есть с полным запретом на использование российского флага и гимна.

Выход через бойкот

Столкнувшись с невозможностью выступать с государственной символикой, российская сторона приняла решение не отказаться от выступлений.

Таким образом, турнир, который продлится с 26 по 28 июня, пройдет без участия сборной РФ.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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