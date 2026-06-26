Громкий скандал с флагом: Румыния выставила российских гимнасток с Кубка мира

Ультиматум от мэра

Скандал разгорелся вокруг позиции мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока. Несмотря на то, что в середине мая Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение отменить ограничения для атлетов из РФ, местные власти отказались имплементировать эти нормы.

Эмиль Бок заявил, что новые правила не имеют обратной силы, поскольку соглашение о проведении турнира было подписано до их принятия. Мэр настоял на соблюдении регламента, который действовал на момент договоренностей, то есть с полным запретом на использование российского флага и гимна.

Выход через бойкот

Столкнувшись с невозможностью выступать с государственной символикой, российская сторона приняла решение не отказаться от выступлений.

Таким образом, турнир, который продлится с 26 по 28 июня, пройдет без участия сборной РФ.