Променял сборную на рубли: лучшего вратаря ЧМ выгнали из команды из-за переезда в Россию

Голкипер сборной Норвегии по хоккею Генрик Хаукеланд больше не сможет выступать за национальную команду. Причиной такого шага стал его переход к челябинскому "Трактору", выступающему в российской КХЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Норвежской хоккейной ассоциации .

Почему звезда оказался вне игры

Решение об отстранении 31-летнего вратаря базируется на четком регламенте, действующем в стране уже несколько лет. Еще в 2022 году Норвежская хоккейная ассоциация приняла официальное решение совета директоров, согласно которому игроки, выступающие в России или Беларуси, лишаются права представлять национальную сборную.

"Отныне он не сможет выступать за сборную Норвегии. Мы давно знаем об интересе к Хаукеланду со стороны КХЛ. Он был давно и никуда не исчез. Но норвежская ассоциация хоккея приняла решение совета директоров, которое говорит, что хоккеисты, играющие в России или Белоруссии, не имеют права играть в сборной". ассоциации Петтер Салстен.

Сам хоккеист пока отказывается давать какие-либо комментарии норвежским представителям прессы относительно своего трансфера. Его дисквалификация из сборной будет продолжаться как минимум на протяжении всего периода выступлений в российском чемпионате.

Исторический статус Хаукеланда в Норвегии

Скандальный переход вызвал серьезный резонанс на родине игрока, ведь Хаукеланд стал главным героем недавнего чемпионата мира-2026 в Швейцарии, где Норвегия впервые в истории завоевала бронзовые медали.

Наследие вратаря на историческом турнире и в карьере за сборную:

Признание: был назван лучшим голкипером ЧМ-2026.

был назван лучшим голкипером ЧМ-2026. Статистика на турнире: отразил 93,78% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

отразил 93,78% бросков при коэффициенте надежности 1,74. Рекорд: стал первым норвежским вратарем в истории, оформившим три "сухих" матча на одном ЧМ.

стал первым норвежским вратарем в истории, оформившим три "сухих" матча на одном ЧМ. Бенефис против Канады: в поединке за третье место против канадцев отразил 44 из 46 бросков.

В целом, воспитанник норвежского хоккея защищал цвета своей страны на международном уровне с 2016 года, а статус неизменного первого номера получил в 2019-м. Прошлый клубный сезон игрок провел в составе немецкого "Штраубинг Тайгерса".