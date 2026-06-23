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Променял сборную на рубли: лучшего вратаря ЧМ выгнали из команды из-за переезда в Россию

18:36 23.06.2026 Вт
2 мин
Генрик Хаукеланд стал персоной нон грата в национальной команде Норвегии по хоккею
aimg Андрей Костенко
Променял сборную на рубли: лучшего вратаря ЧМ выгнали из команды из-за переезда в Россию Хенрик Хаукеланд (фото: instagram.com/hhaukeland)
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Голкипер сборной Норвегии по хоккею Генрик Хаукеланд больше не сможет выступать за национальную команду. Причиной такого шага стал его переход к челябинскому "Трактору", выступающему в российской КХЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Норвежской хоккейной ассоциации .

Почему звезда оказался вне игры

Решение об отстранении 31-летнего вратаря базируется на четком регламенте, действующем в стране уже несколько лет. Еще в 2022 году Норвежская хоккейная ассоциация приняла официальное решение совета директоров, согласно которому игроки, выступающие в России или Беларуси, лишаются права представлять национальную сборную.

"Отныне он не сможет выступать за сборную Норвегии. Мы давно знаем об интересе к Хаукеланду со стороны КХЛ. Он был давно и никуда не исчез. Но норвежская ассоциация хоккея приняла решение совета директоров, которое говорит, что хоккеисты, играющие в России или Белоруссии, не имеют права играть в сборной". ассоциации Петтер Салстен.

Сам хоккеист пока отказывается давать какие-либо комментарии норвежским представителям прессы относительно своего трансфера. Его дисквалификация из сборной будет продолжаться как минимум на протяжении всего периода выступлений в российском чемпионате.

Исторический статус Хаукеланда в Норвегии

Скандальный переход вызвал серьезный резонанс на родине игрока, ведь Хаукеланд стал главным героем недавнего чемпионата мира-2026 в Швейцарии, где Норвегия впервые в истории завоевала бронзовые медали.

Наследие вратаря на историческом турнире и в карьере за сборную:

  • Признание: был назван лучшим голкипером ЧМ-2026.
  • Статистика на турнире: отразил 93,78% бросков при коэффициенте надежности 1,74.
  • Рекорд: стал первым норвежским вратарем в истории, оформившим три "сухих" матча на одном ЧМ.
  • Бенефис против Канады: в поединке за третье место против канадцев отразил 44 из 46 бросков.

В целом, воспитанник норвежского хоккея защищал цвета своей страны на международном уровне с 2016 года, а статус неизменного первого номера получил в 2019-м. Прошлый клубный сезон игрок провел в составе немецкого "Штраубинг Тайгерса".

Ранее мы сообщили, что у России официально отобрали еще одну медаль Олимпийских игр.

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