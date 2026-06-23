ua en ru
Вт, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Зміняв збірну на рублі: найкращого воротаря ЧС вигнали з команди через переїзд у Росію

18:36 23.06.2026 Вт
2 хв
Генрік Хаукеланд став персоною нон ґрата у національній команді Норвегії з хокею
aimg Андрій Костенко
Зміняв збірну на рублі: найкращого воротаря ЧС вигнали з команди через переїзд у Росію Генрік Хаукеланд (фото: instagram.com/hhaukeland)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Голкіпер збірної Норвегії з хокею Генрік Хаукеланд більше не зможе виступати за національну команду. Причиною такого кроку став його перехід до челябінського "Трактора", який виступає у російській КХЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Норвезької хокейної асоціації.

Читайте також: Перший елітний турнір за 20 років: з ким зіграє збірна України на ЧС-2027

Чому зірка опинився поза грою

Рішення про відсторонення 31-річного воротаря базується на чіткому регламенті, який діє в країні вже кілька років. Ще у 2022 році Норвезька хокейна асоціація ухвалила офіційне рішення ради директорів, згідно з яким гравці, що виступають у Росії або Білорусі, позбавляються права представляти національну збірну.

"Відтепер він не зможе виступати за збірну Норвегії. Ми давно знаємо про інтерес до Хаукеланда з боку КХЛ. Він був давно і нікуди не зник. Але норвезька асоціація хокею ухвалила рішення ради директорів, яке говорить, що хокеїсти, які грають у Росії чи Білорусі, не мають права грати у збірній", – наголосив генеральний секретар норвезької хокейної асоціації Петтер Салстен.

Сам хокеїст наразі відмовляється давати будь-які коментарі норвезьким представникам преси щодо свого трансферу. Його дискваліфікація зі збірної триватиме щонайменше протягом усього періоду виступів у російському чемпіонаті.

Історичний статус Хаукеланда в Норвегії

Скандальний перехід викликав серйозний резонанс на батьківщині гравця, адже Хаукеланд став головним героєм нещодавнього чемпіонату світу-2026 у Швейцарії, де Норвегія вперше в історії виборола бронзові медалі.

Доробок воротаря на історичному турнірі та в кар'єрі за збірну:

  • Визнання: був названий найкращим голкіпером ЧС-2026.
  • Статистика на турнірі: відбив 93,78% кидків при коефіцієнті надійності 1,74.
  • Рекорд: став першим норвезьким воротарем в історії, який оформив три "сухі" матчі на одному ЧС.
  • Бенефіс проти Канади: у поєдинку за третє місце проти канадців відбив 44 з 46 кидків.

Загалом вихованець норвезького хокею захищав кольори своєї країни на міжнародному рівні з 2016 року, а статус незмінного першого номера здобув у 2019-му. Минулий клубний сезон гравець провів у складі німецького "Штраубінг Тайгерс".

Раніше ми повідомили, що у Росії офіційно відібрали ще одну медаль Олімпійських ігор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
ССО знищили залізничний міст у Криму
ССО знищили залізничний міст у Криму
Аналітика
Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська