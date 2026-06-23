Зміняв збірну на рублі: найкращого воротаря ЧС вигнали з команди через переїзд у Росію

Голкіпер збірної Норвегії з хокею Генрік Хаукеланд більше не зможе виступати за національну команду. Причиною такого кроку став його перехід до челябінського "Трактора", який виступає у російській КХЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Норвезької хокейної асоціації .

Чому зірка опинився поза грою

Рішення про відсторонення 31-річного воротаря базується на чіткому регламенті, який діє в країні вже кілька років. Ще у 2022 році Норвезька хокейна асоціація ухвалила офіційне рішення ради директорів, згідно з яким гравці, що виступають у Росії або Білорусі, позбавляються права представляти національну збірну.

"Відтепер він не зможе виступати за збірну Норвегії. Ми давно знаємо про інтерес до Хаукеланда з боку КХЛ. Він був давно і нікуди не зник. Але норвезька асоціація хокею ухвалила рішення ради директорів, яке говорить, що хокеїсти, які грають у Росії чи Білорусі, не мають права грати у збірній", – наголосив генеральний секретар норвезької хокейної асоціації Петтер Салстен.

Сам хокеїст наразі відмовляється давати будь-які коментарі норвезьким представникам преси щодо свого трансферу. Його дискваліфікація зі збірної триватиме щонайменше протягом усього періоду виступів у російському чемпіонаті.

Історичний статус Хаукеланда в Норвегії

Скандальний перехід викликав серйозний резонанс на батьківщині гравця, адже Хаукеланд став головним героєм нещодавнього чемпіонату світу-2026 у Швейцарії, де Норвегія вперше в історії виборола бронзові медалі.

Доробок воротаря на історичному турнірі та в кар'єрі за збірну:

Визнання: був названий найкращим голкіпером ЧС-2026.

був названий найкращим голкіпером ЧС-2026. Статистика на турнірі: відбив 93,78% кидків при коефіцієнті надійності 1,74.

відбив 93,78% кидків при коефіцієнті надійності 1,74. Рекорд: став першим норвезьким воротарем в історії, який оформив три "сухі" матчі на одному ЧС.

став першим норвезьким воротарем в історії, який оформив три "сухі" матчі на одному ЧС. Бенефіс проти Канади: у поєдинку за третє місце проти канадців відбив 44 з 46 кидків.

Загалом вихованець норвезького хокею захищав кольори своєї країни на міжнародному рівні з 2016 року, а статус незмінного першого номера здобув у 2019-му. Минулий клубний сезон гравець провів у складі німецького "Штраубінг Тайгерс".