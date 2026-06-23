Ганьба через роки: у Росії офіційно відібрали срібну медаль Олімпійських ігор
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила офіційне рішення про перерозподіл медалей та дипломів літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Причиною стала остаточна дискваліфікація російської легкоатлетки, яка порушила антидопінгові правила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву пресслужби МОК.
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На Іграх-2012 у Лондоні представниця РФ Катерина Поїстогова (після зміни прізвища - Гулієва) завоювала срібну нагороду в бігу на 800 метрів серед жінок.
Проте за результатами перевірок Спортивний арбітражний суд (CAS) ще в березні 2024 року визнав її винною у вживанні заборонених препаратів та анулював результати.
Спортсменка намагалася оскаржити цей вердикт, але у травні 2025 року апеляційна інстанція CAS повністю відхилила її скаргу.
Наразі всі юридичні процедури та засоби правового захисту вичерпано, що дозволило МОК офіційно змінити підсумковий протокол змагань 14-річної давнини.
Варто додати, що Гулієва з 2021 року змінила спортивне громадянство і наразі представляє Туреччину, проте дискваліфікація стосується саме її виступів під російським прапором.
Новий залік та тріумф Кенії і США
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) внесла корективи в офіційні результати забігу на 800 метрів.
Оскільки наразі всі антидопінгові перевірки щодо інших лідерок завершені, нові нагороди отримають:
- Памела Джелімо (Кенія) - офіційно піднялася на другу сходинку та отримає срібну медаль і диплом;
- Алісія Монтано (США) - перемістилася на третє місце і стане володаркою олімпійської бронзи;
- Франсін Нійонсаба (Бурунді) - отримує диплом за четверте місце;
- Джанет Єпкосгей Бізінеі (Кенія) - замикає топ-5 та забирає диплом за п'яте місце.
Цей інцидент став черговим підтвердженням тотальної та системної допінгової програми в РФ на початку 2010-х років. Нагадаємо, що в цьому ж забігу на 800 метрів у Лондоні-2012 раніше вже були дискваліфіковані за допінг ще дві російські бігунки - Олена Аржакова та Марія Савінова.
Таким чином, через масові махінації з пробами представниць Росії, остаточний офіційний рейтинг цієї дисципліни тепер складається всього з п'яти спортсменок, які змагалися чесно.
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