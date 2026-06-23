Ганьба через роки: у Росії офіційно відібрали срібну медаль Олімпійських ігор

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила офіційне рішення про перерозподіл медалей та дипломів літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Причиною стала остаточна дискваліфікація російської легкоатлетки, яка порушила антидопінгові правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву пресслужби МОК.

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На Іграх-2012 у Лондоні представниця РФ Катерина Поїстогова (після зміни прізвища - Гулієва) завоювала срібну нагороду в бігу на 800 метрів серед жінок.

Проте за результатами перевірок Спортивний арбітражний суд (CAS) ще в березні 2024 року визнав її винною у вживанні заборонених препаратів та анулював результати.

Спортсменка намагалася оскаржити цей вердикт, але у травні 2025 року апеляційна інстанція CAS повністю відхилила її скаргу.

Наразі всі юридичні процедури та засоби правового захисту вичерпано, що дозволило МОК офіційно змінити підсумковий протокол змагань 14-річної давнини.

Варто додати, що Гулієва з 2021 року змінила спортивне громадянство і наразі представляє Туреччину, проте дискваліфікація стосується саме її виступів під російським прапором.

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Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) внесла корективи в офіційні результати забігу на 800 метрів.

Оскільки наразі всі антидопінгові перевірки щодо інших лідерок завершені, нові нагороди отримають: