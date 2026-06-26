Гучний скандал із прапором: Румунія виставила російських гімнасток з Кубка світу

Ультиматум від мера

Скандал розгорівся навколо позиції мера міста Клуж-Напока Еміля Бока. Попри те, що в середині травня Виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення скасувати обмеження для атлетів з РФ, місцева влада відмовилася імплементувати ці норми.

Еміль Бок заявив, що нові правила не мають зворотної сили, оскільки угода про проведення турніру була підписана до їхнього ухвалення. Мер наполіг на дотриманні регламенту, який був чинним на момент домовленостей, тобто – з повною забороною на використання російського прапора та гімну.

Вихід через бойкот

Зіткнувшись із неможливістю виступати з державною символікою, російська сторона ухвалила рішення відмовитися від виступів.

Таким чином, турнір, який триватиме з 26 по 28 червня, пройде без участі збірної РФ.