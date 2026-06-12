Хозяева ЧМ-2026 начинают: когда и где смотреть матчи США и Канады

Расписание второго дня

Из-за разницы во времени для украинских болельщиков трансляции матчей будут проходить поздно вечером и под утро.

Расписание поединков (по киевскому времени):

Группа B. Пятница, 12 июня, 22:00. Канада - Босния и Герцеговина (Торонто, стадион "БМО Филд")

(Торонто, стадион "БМО Филд") Группа D. Суббота, 13 июня, 4:00. США - Парагвай (Инглвуд, стадион "Соу-Фай Стэдиум")

Канада - Босния и Герцеговина

Для Канады этот поединок станет особенным, ведь команда впервые играет на домашнем Мундиале. Однако подойдут к игре "кленовые" с серьезной кадровой потерей: из-за повреждения матч пропустит капитан и самый дорогой игрок состава Альфонсо Дэвис из "Баварии". В его отсутствие лидерские функции в команде должен взять на себя форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид.

Интересно, что Канада до сих пор не выиграла ни одного матча на чемпионатах мира - все шесть предыдущих встреч в 1986 и 2022 годах завершились для нее поражениями.

В составе Боснии и Герцеговины, которая лишь второй раз в истории пробилась на мировое первенство, все внимание приковано к легендарному 40-летнему ветерану Эдину Джеко. Несмотря на почтенный возраст, форвард остается главным бомбардиром и гвардейцем команды. Украинским болельщикам также будет интересно увидеть в воротах балканцев бывшего голкипера луганской "Зари" Николу Василя. Ранее на международном уровне эти сборные никогда не встречались.

США - Парагвай

Сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино подходит к турниру с одним из самых талантливых поколений в своей истории и высокими ожиданиями. Главные надежды возлагаются на звезд и самых дорогих игроков команды - Кристиана Пулишича из "Милана" и Фоларина Балогуна из "Монако". США на старте турнира не имеют кадровых потерь.

Парагвай вернулся на Мундиаль впервые с 2010 года (когда команда сенсационно дошла до четвертьфинала) и традиционно будет надеяться на свою дисциплинированную оборону и быстрые контратаки. Однако перед стартом южноамериканцы имеют кадровые потери: из-за травм игру пропустят опытный защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Дамиан Бобадилья.

История противостояний команд насчитывает 9 матчей (5 побед США, 2 - Парагвая). Соперники уже пересекались на самом первом ЧМ-1930, и тогда американцы уверенно выиграли 3:0. Последняя очная встреча в ноябре 2025 года также завершилась победой США со счетом 2:1.

Где смотреть матчи

Вживую все поединки чемпионата мира в Украине показывает медиаплатформа Megogo.

Кроме того, ежедневно одну игру турнира можно посмотреть на телеканале "Megogo Спорт", который транслируется в свободном доступе в цифровой эфирной сети Т2 и в сетях большинства кабельных операторов.