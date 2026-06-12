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Хозяева ЧМ-2026 начинают: когда и где смотреть матчи США и Канады

17:08 12.06.2026 Пт
3 мин
Расписание второго игрового дня на Мундиале
aimg Андрей Костенко
Хозяева ЧМ-2026 начинают: когда и где смотреть матчи США и Канады Еще четыре сборные стартуют на Мундиале (фото: Getty Images)
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Чемпионат мира-2026 набирает обороты. После стартового дня, который запомнился исторической победой Мексики на "Ацтеке" и камбэком Южной Кореи, в игру вступают еще четыре сборные из квартетов B и D. Свои первые поединки на домашнем форуме проведут команды Канады и США.

Где и когда смотреть матчи - подскажет РБК-Украина.

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Расписание второго дня

Из-за разницы во времени для украинских болельщиков трансляции матчей будут проходить поздно вечером и под утро.

Расписание поединков (по киевскому времени):

  • Группа B. Пятница, 12 июня, 22:00. Канада - Босния и Герцеговина (Торонто, стадион "БМО Филд")
  • Группа D. Суббота, 13 июня, 4:00. США - Парагвай (Инглвуд, стадион "Соу-Фай Стэдиум")

Хозяева ЧМ-2026 начинают: когда и где смотреть матчи США и Канады

Канада - Босния и Герцеговина

Для Канады этот поединок станет особенным, ведь команда впервые играет на домашнем Мундиале. Однако подойдут к игре "кленовые" с серьезной кадровой потерей: из-за повреждения матч пропустит капитан и самый дорогой игрок состава Альфонсо Дэвис из "Баварии". В его отсутствие лидерские функции в команде должен взять на себя форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид.

Интересно, что Канада до сих пор не выиграла ни одного матча на чемпионатах мира - все шесть предыдущих встреч в 1986 и 2022 годах завершились для нее поражениями.

В составе Боснии и Герцеговины, которая лишь второй раз в истории пробилась на мировое первенство, все внимание приковано к легендарному 40-летнему ветерану Эдину Джеко. Несмотря на почтенный возраст, форвард остается главным бомбардиром и гвардейцем команды. Украинским болельщикам также будет интересно увидеть в воротах балканцев бывшего голкипера луганской "Зари" Николу Василя. Ранее на международном уровне эти сборные никогда не встречались.

США - Парагвай

Сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино подходит к турниру с одним из самых талантливых поколений в своей истории и высокими ожиданиями. Главные надежды возлагаются на звезд и самых дорогих игроков команды - Кристиана Пулишича из "Милана" и Фоларина Балогуна из "Монако". США на старте турнира не имеют кадровых потерь.

Парагвай вернулся на Мундиаль впервые с 2010 года (когда команда сенсационно дошла до четвертьфинала) и традиционно будет надеяться на свою дисциплинированную оборону и быстрые контратаки. Однако перед стартом южноамериканцы имеют кадровые потери: из-за травм игру пропустят опытный защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Дамиан Бобадилья.

История противостояний команд насчитывает 9 матчей (5 побед США, 2 - Парагвая). Соперники уже пересекались на самом первом ЧМ-1930, и тогда американцы уверенно выиграли 3:0. Последняя очная встреча в ноябре 2025 года также завершилась победой США со счетом 2:1.

Где смотреть матчи

Вживую все поединки чемпионата мира в Украине показывает медиаплатформа Megogo.

Кроме того, ежедневно одну игру турнира можно посмотреть на телеканале "Megogo Спорт", который транслируется в свободном доступе в цифровой эфирной сети Т2 и в сетях большинства кабельных операторов.

Ранее мы рассказали, какая сборная стала самой дорогой на историческом ЧМ-2026 по футболу.

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