Фьюри заменит Усика в поединке против Кабаела: британец готовит экстренную замену

Бывший лидер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально заявил, что готов заменить Александра Усика и выйти на ринг против временного чемпиона WBC Агита Кабаела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport Bible.
Кабаел является обязательным претендентом на полноценный титул WBC, которым владеет именно Усик. Украинский боксер оказался перед жестким выбором: он должен либо дать бой немцу, либо официально отказаться от чемпионского пояса. Ранее в аналогичной ситуации Усик уже оставлял пояс WBO, чтобы избежать поединка против Фабио Уордли.
Этим моментом и собирается воспользоваться Фьюри. Если Усик снова решит освободить титул, Тайсон готов немедленно выйти вместо него на бой против Кабаела.
«Я снова №1 в рейтинге WBC. Если кроликоподобный (Александр Усик - прим. ред.) откажется от боя с Кабаелом, тогда я с ним побьюсь. Если по какой-то причине бой с Джошуа не состоится, тогда я воспользуюсь шансом стать трехкратным чемпионом мира в бою с Кабаелом. И мы проведем этот поединок на "Уэмбли", — заявил Фьюри.
В целом Фьюри возобновил карьеру ради масштабного и финансово выгодного мегафайта против Энтони Джошуа. Однако, если переговоры о чисто британском противостоянии затянутся или сорвутся, Тайсон не собирается терять время и сразу переключится на вариант с заменой Усика.
Отметим, что Кабаэл стремился к бою с Фьюри еще в 2020 году, но тогда британец был вынужден проводить третий поединок против Деонтея Уайлдера.
Параллельно Фьюри интригует сотрудничеством с боссом UFC Дейной Уайтом и его новым боксерским конгломератом Zuffa Boxing. Оба уже анонсировали «огромное заявление» в ближайшее время.
Однако окончательная судьба следующего поединка "Цыганского короля" теперь полностью зависит от того, какой шаг сделает Александр Усик со своей обязательной защитой.
Ранее мы сообщали, что звездный украинец из команды Усика проведет бой на культовой арене в Нью-Йорке.