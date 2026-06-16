Ф'юрі замінить Усика в поєдинку проти Кабаєла: британець готує екстрену рокіровку

Ф'юрі хоче стати триразовим

Кабаєл є обов'язковим претендентом на повноцінний титул WBC, яким володіє саме Усик. Український боксер опинився перед жорстким вибором: він має або дати бій німцю, або офіційно відмовитися від чемпіонського паска. Раніше в аналогічній ситуації Усик уже залишав пояс WBO, щоб уникнути поєдинку проти Фабіо Вордлі.

Цим моментом і збирається скористатися Ф'юрі. Якщо Усик знову вирішить звільнити титул, Тайсон готовий негайно вийти замість нього на бій проти Кабаєла.

"Я знову №1 у рейтингу WBC. Якщо кроликоподібний (Олександр Усик - прим. ред.) відмовиться від бою з Кабаєлом, тоді я з ним поб'юся. Якщо з якоїсь причини бій із Джошуа не відбудеться, тоді я скористаюся шансом стати триразовим чемпіоном світу в бою з Кабаєлом. І ми проведемо цей поєдинок на "Вемблі", - заявив Ф'юрі.

Пріоритети британця

Загалом Ф'юрі відновив кар'єру заради масштабного і фінансово вигідного мегафайту проти Ентоні Джошуа. Проте, якщо переговори щодо суто британського протистояння затягнуться або зірвуться, Тайсон не збирається втрачати час і одразу переключиться на варіант із заміною Усика.

Зазначимо, що Кабаєл прагнув бою з Ф'юрі ще у 2020 році, але тоді британець був змушений проводити третій поєдинок проти Деонтея Вайлдера.

Паралельно Ф'юрі інтригує співпрацею з босом UFC Дейною Вайтом та його новим боксерським конгломератом Zuffa Boxing. Обидва вже анонсували "величезну заяву" найближчим часом.

Проте остаточна доля наступного поєдинку "Циганського короля" тепер повністю залежить від того, який крок зробить Олександр Усик зі своїм обов'язковим захистом.