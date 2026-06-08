Драма с Эриксеном: повлияет ли результат матча Дания - Украина на рейтинг ФИФА нашей сборной

Шок в Оденсе: Эриксен снова заставил стадион затаить дыхание

Поединок в уютном городе Ганса Кристиана Андерсена проходил в невероятной атмосфере футбольного праздника.

Украинская диаспора полностью выкупила гостевой сектор, обеспечив "сине-желтым" бешеную поддержку, которая превзошла даже недавний матч во Вроцлаве против Польши (2:0).

Однако на поле игра у подопечных Мальдеры откровенно не заладилась с первых минут.

Наставления итальянского коуча, которые он эмоционально жестикулируя раздавал Яремчуку, Цыганкову и Малиновскому перед первым голом, не сработали.

Дания быстро повела в два мяча благодаря точным ударам, в частности от молодого таланта "Манчестер Юнайтед" Патрика Доргу, который в течение тайма устраивал жесткие стычки с Забарным.

Под занавес первой половины Виктор Цыганков сумел отыграть один гол, вернув команду в игру.

Все перечеркнула 65-я минута. Кристиан Эриксен в неигровом эпизоде внезапно схватился за сердце и потерял сознание на газоне. Мир мгновенно вспомнил ужасные события Евро-2020.

Более 15 минут врачи пытались привести футболиста в чувство. К счастью, Эриксен пришел в себя и с помощью жены и медиков смог пойти к карете скорой на своих двоих под громкие овации всего стадиона.

После этого норвежский арбитр Сигурд Кринстад дал досрочный свисток о завершении поединка.

Обе команды отказались от пресс-конференций и флеш-интервью в знак солидарности с игроком. Финальный счет встречи зафиксирован как 2:1 в пользу Дании.

Как досрочный финал и поражение повлияют на рейтинг ФИФА Украины

Несмотря на то, что на момент остановки игры на табло горели победные для хозяев 2:1, этот результат не будет внесен в официальный зачет ФИФА.

Соответственно, никаких начислений или потерь очков для обеих сборных не произойдет.

Согласно официальному регламенту ФИФА и правилам Международного совета футбола (IFAB), поединок, который был досрочно прерван из-за форс-мажора и не доигран, получает юридический статус несостоявшегося.

Для калькуляции баллов по системе Elo ФИФА принимает исключительно рапорты арбитров полностью сыгранных матчей (с финальным свистком после 90 минут игры или серии пенальти).

Промежуточный результат на 65-ю минуту является математически недействительным для формулы.

Цифры сборной Украины: позиции заморожены

Благодаря этому регламентному правилу сборная Украины избежит потери прогнозируемых 4,33 балла, которые бы списались в случае полноценного поражения в товарищеском спарринге.

Таким образом, баланс нашей национальной команды остается неприкосновенным:

Позиция в мире: 32-е место

Количество баллов: 1549,29

Украина полностью сохраняет свои доиюньские позиции в глобальной табели о рангах, а заработанные ранее очки не сгорят.

Следующий официальный матч команда Андреа Мальдеры проведет аж 25 сентября 2026 года - это будет выездной поединок против Венгрии в рамках нового сезона Лиги наций УЕФА.