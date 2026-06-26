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"Динамо" лучше "Шахтера": УПЛ объявила символическую сборную сезона-2025/26

15:26 26.06.2026 Пт
2 мин
В команду сильнейших игроков попали представители семи клубов
aimg Андрей Костенко
Футболисты отечественных грандов составили основу символической сборной (фото: ФК "Динамо")

Украинская Премьер-лига официально обнародовала символическую сборную чемпионата-2025/26. Рейтинг был сформирован на основе показателей игроков в сборных туров в течение всего сезона.

Кто вошел в сборную

Киевское "Динамо" стало лидером по количеству представителей в списке, делегировав трех игроков: защитника Александра Караваева, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Матвея Пономаренко.

Донецкий "Шахтер" представлен двумя футболистами - вингером Проспером Обахом (первую часть кампании провел по ЛНЗ) и атакующим хавбеком Педриньо. Также по два игрока в символическую сборную отправили львовские "Карпаты" и черкасский ЛНЗ.

Состав символической сборной УПЛ-2025/26:

  • Вратарь: Назар Домчак ("Карпаты")
  • Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Олег Горин (ЛНЗ), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Орест Кузык (ЛНЗ)
  • Полузащитники: Педриньо ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты")
  • Нападающие: Проспер Обах ("Шахтер"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Глейкер Мендоза ("Кривбасс")

Лидеры индивидуального зачета

По данным УПЛ, в течение сезона в сборные туров попадали 165 различных футболистов, а оценки от экспертов получали в общей сложности 332 игрока.

Самые высокие индивидуальные показатели по итогам сезона продемонстрировали:

  1. Эдуард Сарапий ("Полесье") – 250 баллов
  2. Глейкер Мендоза ("Кривбасс") – 230
  3. Виталий Буяльский ("Динамо") – 195
  4. Бруниньо ("Карпаты") – 173
  5. Проспер Обах (ЛНЗ, "Шахтер") – 169
  6. Александр Караваев ("Динамо") – 168

Чаще всего в символическую сборную тура включали Эдуарда Сарапия (7 раз) и Глейкера Мендозу (6).

Ранее рассказывали о громком трансфере киевского "Динамо", которое бесплатно подписало звездного форварда из французского ПСЖ .

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