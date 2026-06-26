"Динамо" лучше "Шахтера": УПЛ объявила символическую сборную сезона-2025/26

Украинская Премьер-лига официально обнародовала символическую сборную чемпионата-2025/26. Рейтинг был сформирован на основе показателей игроков в сборных туров в течение всего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .
Киевское "Динамо" стало лидером по количеству представителей в списке, делегировав трех игроков: защитника Александра Караваева, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Матвея Пономаренко.
Донецкий "Шахтер" представлен двумя футболистами - вингером Проспером Обахом (первую часть кампании провел по ЛНЗ) и атакующим хавбеком Педриньо. Также по два игрока в символическую сборную отправили львовские "Карпаты" и черкасский ЛНЗ.
Состав символической сборной УПЛ-2025/26:
По данным УПЛ, в течение сезона в сборные туров попадали 165 различных футболистов, а оценки от экспертов получали в общей сложности 332 игрока.
Самые высокие индивидуальные показатели по итогам сезона продемонстрировали:
Чаще всего в символическую сборную тура включали Эдуарда Сарапия (7 раз) и Глейкера Мендозу (6).
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