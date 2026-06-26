"Динамо" лучше "Шахтера": УПЛ объявила символическую сборную сезона-2025/26

Кто вошел в сборную

Киевское "Динамо" стало лидером по количеству представителей в списке, делегировав трех игроков: защитника Александра Караваева, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Матвея Пономаренко.

Донецкий "Шахтер" представлен двумя футболистами - вингером Проспером Обахом (первую часть кампании провел по ЛНЗ) и атакующим хавбеком Педриньо. Также по два игрока в символическую сборную отправили львовские "Карпаты" и черкасский ЛНЗ.

Состав символической сборной УПЛ-2025/26:

Вратарь: Назар Домчак ("Карпаты")

Назар Домчак ("Карпаты") Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Олег Горин (ЛНЗ), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Орест Кузык (ЛНЗ)

Александр Караваев ("Динамо"), Олег Горин (ЛНЗ), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Орест Кузык (ЛНЗ) Полузащитники: Педриньо ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты")

Педриньо ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты") Нападающие: Проспер Обах ("Шахтер"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Глейкер Мендоза ("Кривбасс")

Лидеры индивидуального зачета

По данным УПЛ, в течение сезона в сборные туров попадали 165 различных футболистов, а оценки от экспертов получали в общей сложности 332 игрока.

Самые высокие индивидуальные показатели по итогам сезона продемонстрировали:

Эдуард Сарапий ("Полесье") – 250 баллов Глейкер Мендоза ("Кривбасс") – 230 Виталий Буяльский ("Динамо") – 195 Бруниньо ("Карпаты") – 173 Проспер Обах (ЛНЗ, "Шахтер") – 169 Александр Караваев ("Динамо") – 168

Чаще всего в символическую сборную тура включали Эдуарда Сарапия (7 раз) и Глейкера Мендозу (6).