"Динамо" краще за "Шахтар": УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26

Українська Прем'єр-ліга офіційно оприлюднила символічну збірну чемпіонату-2025/26. Рейтинг був сформований на основі показників гравців у збірних турів протягом усього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Київське "Динамо" стало лідером за кількістю представників у списку, делегувавши трьох гравців: захисника Олександра Караваєва, півзахисника Віталія Буяльського та форварда Матвія Пономаренка.
Донецький "Шахтар" представлений двома футболістами – вінгером Проспером Обахом (який першу частину кампанії провів за ЛНЗ) та атакувальним хавбеком Педріньйо. Також по два гравці до символічної збірної відрядили львівські "Карпати" та черкаський ЛНЗ.
Склад символічної збірної УПЛ-2025/26:
За даними УПЛ, протягом сезону до збірних турів потрапляли 165 різних футболістів, а оцінки від експертів отримували загалом 332 гравці.
Найвищі індивідуальні показники за підсумками сезону продемонстрували:
Найчастіше до символічної збірної туру включали Едуарда Сарапія (7 разів) та Глейкера Мендозу (6).
Раніше розповідали про гучний трансфер київського "Динамо", яке безкоштовно підписало зіркового форварда з французького ПСЖ.