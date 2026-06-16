День ничьих на ЧМ-2026: автогол в пользу Бельгии и напряженный матч Ирана (видео)

Очередной игровой день на Чемпионате мира по футболу 2026 года в США прошел под знаком абсолютного равенства. Ни одному из фаворитов не удалось набрать три очка, а скромные по меркам Мундиалей сборные оказывали яростное сопротивление признанным грандам.

О главных событиях футбольных матчей рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo .

Группа G: Невероятный спасение "красных дьяволов"

Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Хани , 66 (автогол) – Ашур, 19

В первом туре группы G сборная Бельгии посетила Сиэтл на стадион "Lumen Field", где сыграла вничью с командой Египта.

Африканская сборная ошеломила соперника уже на 19-й минуте: лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал точную передачу на Эмама Ашура, который из-за пределов штрафной площадки попал точно в левый нижний угол ворот Тибо Куртуа.

После перерыва "красные дьяволы" пошли на штурм. Кевин Де Брюйне ударом со штрафного проверил на прочность штангу, а спасти европейцев от поражения помог выход Ромелу Лукаку и досадная ошибка защитника египтян. На 66-й минуте Мохамед Хани неудачно срезал мяч в собственные ворота после флангового прострела Тома Менье.

Интересный факт: сборная Египта до сих пор не одержала ни одной победы за всю свою историю выступлений на чемпионатах мира – на счету команды теперь 5 поражений и 3 ничьи.

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Резаеян , 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54

В другом матче этой же группы настоящее шоу устроили Иран и Новая Зеландия. Участие иранцев в турнире долгое время оставалось под вопросом из-за ряда организационных и политических факторов, однако команда проявила незаурядный характер.

Новозеландцы, которые играют на ЧМ впервые с 2010 года, дважды выходили вперед благодаря дублю Элайджи Джаста, которому оба раза ассистировал Крис Вуд. Однако иранцы дважды находили силы отыграться.

Благодаря этому результату представители Океании продлили свою уникальную серию ничьих в финальной части чемпионатов мира до 4 матчей подряд.

Турнирная таблица группы G:

Новая Зеландия – 1 очко (разница мячей – 2:2) Иран – 1 (2:2) Бельгия – 1 (1:1) Египет – 0 (1:1)

Расписание следующих матчей:

21 июня

Иран – Бельгия

22 июня

Новая Зеландия – Египет

Группа H: 27 ударов от уругвайцев

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль Амри, 41 – Араухо, 80

Не менее драматично начались матчи в группе H. Один из главных фаворитов Южной Америки, сборная Уругвая под руководством Марсело Бьелсы, едва избежала поражения от Саудовской Аравии на арене "Hard Rock Stadium" в Майами.

Саудовцы вышли вперед в конце первого тайма: на 41-й минуте после розыгрыша углового голкипер Фернандо Муслера отбил мяч перед собой, а защитник "Аль-Насра" Абдулела Аль-Амри первым успел добить мяч.

Уругвай нанес невероятные 27 ударов по воротам Саудовской Аравии за матч, из них целых 22 – во втором тайме. Команда Бьелсы устроила настоящий штурм: Мануэль Угарте попал в дальнюю штангу, а бешенное давление принесло результат лишь на 80-й минуте, когда Максимильяно Араухо успел на добивание и спас фаворитов от поражения. Уже в добавленное время вратарь саудовцев Мухаммед Аль-Овайс совершил еще несколько фантастических сейвов после ударов Федерико Вальверде и Николаса Де ла Круса, удержав престижное очко.

Напомним, что в другом матче этой группы лидер европейского футбола – сборная Испании – сенсационно потеряла очки в матче с дебютантом турнира Кабо-Верде (0:0).

Турнирная таблица группы H:

Уругвай – 1 очко (разница мячей – 1:1) Саудовская Аравия – 1 (1:1) Испания – 1 (0:0) Кабо-Верде – 1 (0:0)

Расписание следующих матчей:

21 июня

Саудовская Аравия – Испания

22 июня

Уругвай – Кабо-Верде

Повторение рекорда ничьих

Таким образом, все четыре матча игрового дня завершились вничью. Такое произошло впервые с 1958 года и во второй раз в истории. Но тогда, 68 лет назад, таких поединков было сразу 8!