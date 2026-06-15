Провал фаворита: Испания сенсационно не смогла обыграть дебютанта ЧМ-2026. Кто стал героем?

Старт ЧМ-2026 подарил главную сенсацию: одна из фавориток мундиаля, сборная Испании, не смогла одержать победу над абсолютным дебютантом турнира — командой Кабо-Верде. Исторический поединок группы H завершился нулевой ничьей 0:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

27 ударов в пустоту и исторический антирекорд Испании

Перед стартовым свистком эксперты прогнозировали легкую прогулку для чемпионов мира 2010 года.

Жеребьевка свела команды в группе H вместе с Саудовской Аравией и Уругваем, и для островной африканской страны это был вообще первый матч на мировых форумах. Однако игра с первых минут пошла не по испанскому сценарию.

На протяжении всех 90 минут матча сборная Испании тотально доминировала и нанесла27 ударовв сторону ворот соперника.

По этому показателю «Фурия Роха» повторила свой печально известный личный антирекорд чемпионатов мира 1998 года, когда испанцы столько же раз безуспешно пробили по воротам Парагвая (матч также завершился 0:0).

В первом тайме европейцы нанесли 13 ударов (4 — в створ), но по итогам 45 минут на табло остались нули.

Аномальная статистика зафиксировала и тактический коллапс впереди: форвард испанцев Микель Оярсабаль стал первым футболистом с 1966 года, который ни разу не коснулся мяча в течение стартовых 30 минут встречи.

Во втором тайме наставник Испании Луис де ла Фуэнте попытался пойти в штурм.

На 71-й минуте спасать ситуацию вышли Ламин Ямаль и Микель Мерино, а на заключительную десятку минут появились Дани Ольмо и Нико Уильямс. Однако оборонительный низкий блок Кабо-Верде выстоял под натиском звезд.

Исторический рекорд ветерана

Финальный свисток зафиксировал невероятные 0:0 на табло.

Всего за матч Возинья совершил 7 эпических сейвов, что позволило ему установить абсолютный рекорд в истории футбола: в возрасте 40 лет он стал самым возрастным вратарем, которому удалось отыграть на ноль в своем дебютном матче на чемпионатах мира.

«Это был великолепный матч. Мы невероятно упорно работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Знаю, что есть люди, которые считают нас маленькой и слабой командой, но мы здесь, чтобы соревноваться и выкладываться на полную», — эмоционально прокомментировал игру рекордсмен.

40 — 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья стал самым возрастным голкипером, сохранившим свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче на чемпионате мира по футболу, совершив семь сэйвов в игре против Испании.



Героический поступок. pic.twitter.com/Y5yFXfrKYt — OptaJoe (@OptaJoe) 15 июня 2026

После финального свистка Возинья не сдержал слёз и расплакался прямо на поле.

За свое выступление ветеран получил награду лучшему игроку матча, а соцсети взорвались: всего за несколько часов количество подписчиков вратаря в Instagramвзлетело с 50 тысяч до 2 миллионов.Теперь турнирная ситуация в группе H обещает интригу.

Во втором туре, матчи которого запланированы на 21 и 22 июня, ослабленная Испания попытается реабилитироваться в противостоянии с Саудовской Аравией, а воодушевленная сборная Кабо-Верде выйдет на поле против сильного Уругвая.