ЧМ-2026: Фараон, золотое поколение Бельгии и Иран в США — представление группы G

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Сборная Бельгии: уже не золотое поколение, но...

Участие в ЧМ: 14 раз

Лучший результат: 3-е место (2018)

Место в рейтинге FIFA: 9

Лучший бомбардир: Ромелу Лукаку (90)

Наибольшее количество матчей: Ян Вертонген (157)

Главные звезды на ЧМ-2026: Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа

Главный тренер: Руди Гарсия

Бельгийские футболисты готовятся к первому матчу на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Для Бельгии чемпионат мира-2026 станет четвертым подряд мундиалем и пятнадцатым в истории. Лучший результат «красные дьяволы» показали в 2018 году, когда финишировали третьими. Также в истории команды был сильный период в 1980–1990-х: Бельгия доходила до финала Евро-1980, а на ЧМ-1986 играла в полуфинале.

Нынешняя Бельгия уже не та команда, которая несколько лет подряд считалась одним из главных фаворитов крупных турниров. Эден Азар завершил карьеру, часть лидеров предыдущего цикла отошла на второй план, а сама сборная проходит этап обновления. В то же время в составе остаются игроки, способные решать матчи на самом высоком уровне.

Кевин Де Брюйне по-прежнему остается главным мозгом бельгийской полузащиты. Ромелу Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной и важная фигура в раздевалке. А возвращение Тибо Куртуа придает команде стабильность в воротах, которой Бельгии очень не хватало во время предыдущих турниров.

Отдельная интрига — работа Руди Гарсии. Француз возглавил сборную в начале 2025 года после увольнения Доменико Тедеско и получил задачу не только вывести команду на чемпионат мира, но и вернуть ей баланс. Гарсия смог улучшить атмосферу внутри команды, вернуть Куртуа и активнее привлекать молодых футболистов, не отказываясь от опыта Де Брюйне, Лукаку или Витселя.

Бельгия прошла отбор в европейской группе J, опередив Уэльс, Северную Македонию, Казахстан и Лихтенштейн. Преимущество над валлийцами на финише было не слишком большим, но главную задачу команда выполнила — напрямую пробилась на ЧМ-2026.

В группе G бельгийцы выглядят фаворитами. Это уже не самая страшная Бельгия последнего десятилетия, но команда с Де Брюйне, Лукаку, Куртуа, Доку, Троссаром и Тилемансом все равно обладает достаточным классом, чтобы претендовать на первое место.

Сборная Египта: Салах и новая история

Участие в ЧМ: 3 раза

Лучшее достижение: групповой этап

Место в рейтинге FIFA: 29

Лучший бомбардир: Хоссам Хассан (69)

Наибольшее количество матчей: Ахмед Хассан (184)

Главная звезда на ЧМ-2026: Мохамед Салах

Главный тренер: Хусам Хасан

Мохамед Салах переживает непростой период в карьере (фото: Instagram-страница Мохамеда Салаха)

Египет возвращается на чемпионат мира в четвертый раз в истории. До этого «фараоны» играли на мундиалях 1934, 1990 и 2018 годов, а также квалифицировались на турнир 2026 года. Именно Египет стал первой африканской сборной, которая пробилась на чемпионат мира: это произошло еще в 1934 году.

Несмотря на богатую футбольную историю, на мировых первенствах Египет пока не добился серьезных успехов. В 1934 году команда вылетела после одного матча, в 1990-м и 2018-м не прошла групповой этап. Более того, в финальных частях чемпионатов мира египтяне до сих пор не одержали ни одной победы. Поэтому ЧМ-2026 для них — не просто очередной крупный турнир, а шанс погасить давний исторический долг.

Квалификацию Египет прошел очень уверенно. Команда выиграла африканскую группу А, где ее соперниками были Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Эфиопия и Джибути. В десяти матчах египтяне одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.

Главное имя этой сборной — Мохамед Салах. Нападающий «Ливерпуля» уже давно является символом египетского футбола, но чемпионат мира пока не стал для него турниром больших побед. В 2018 году Салах приехал на мундиаль после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, и не смог полностью повлиять на результат команды.

Теперь ситуация изменилась. Салах уже не молодой прорывной вингер, а опытный лидер, вокруг которого сборная по-прежнему строит свою игру. Его роль для Египта гораздо шире, чем просто голы: он задает темп атакам, притягивает к себе защитников и остается главным источником опасности в решающие моменты.

Интересно, что тренирует Египет человек, который сам является легендой национальной команды. Хусам Хасан — лучший бомбардир в истории сборной Египта, а теперь именно он должен помочь Салаху и нынешнему поколению достичь того, чего не удавалось предшественникам. Хасан возглавил команду в 2024 году, когда египетская федерация решила сделать ставку на местного специалиста вместо иностранного тренера.

Египет не выглядит фаворитом группы G, но имеет достаточно аргументов, чтобы бороться за выход в плей-офф. Команда опытная, дисциплинированная, в ее составе Салах, Омар Мармуш, Трезеге и группа игроков, которые хорошо знают африканский футбол и привыкли к матчам с высоким напряжением.

Сборная Ирана: опыт, прагматизм и попытка наконец выйти из группы

Участие в ЧМ: 6 раз

Лучшее достижение: групповой этап

Место в рейтинге ФИФА: 20

Лучший бомбардир в истории: Али Даеи (108)

Наибольшее количество матчей: Джавад Некунам (149)

Главная звезда на ЧМ-2026: Мехди Тареми

Главный тренер: Амир Галено

Мехди Тареми – лидер сборной Ирана (фото: Instagram-страница Мехди Тареми)

Иран подходит к чемпионату мира-2026 в статусе одной из самых стабильных азиатских сборных последнего десятилетия. Для «персидских леопардов» это будет уже седьмой мундиаль в истории и четвертый подряд. Несмотря на регулярное участие в мировых первенствах, главный рубеж для команды пока остается неизменным: Иран ни разу не проходил дальше группового этапа.

Квалификацию на ЧМ-2026 иранцы прошли уверенно. В финальном раунде азиатского отбора команда выиграла свою группу, опередив Узбекистан, ОАЭ, Катар, Кыргызстан и КНДР. Путевку на мундиаль Иран оформил еще 25 марта 2025 года, став одной из первых сборных, пробившихся на турнир через отбор.

Главный тренер команды — Амир Галенои. Он хорошо знаком с иранским футболом и имеет репутацию жесткого, прагматичного специалиста. Галенои не относится к тренерам, которые любят рисковать: его футбол строится на дисциплине, компактности, стандартных положениях и быстрых переходах в атаку. Именно такой стиль может быть удобен для турнира, где Ирану придется много играть вторым номером.

Главной звездой сборной остается Мехди Тареми. Нападающий много лет является одним из ключевых игроков Ирана, а в национальной команде имеет более сотни матчей и является одним из лучших бомбардиров в ее истории. Для Тареми этот чемпионат мира может стать последним шансом не только пополнить личную статистику голами, но и помочь сборной сделать исторический шаг в плей-офф.

Иран не выглядит фаворитом группы G, но эта команда точно не будет удобной для соперников. У нее есть опыт крупных турниров, физически крепкие футболисты, опасный нападающий и четкое понимание собственных сильных сторон. Матчи против Египта и Новой Зеландии могут стать для иранцев ключевыми в борьбе за продолжение выступлений на турнире.

Сборная Новой Зеландии: возвращение «All Whites» и ставка на Вуда

Участие в ЧМ: 2 раза

Лучшее достижение: групповой этап

Место в рейтинге ФИФА: 85

Лучший бомбардир: Крис Вуд (45)

Наибольшее количество матчей: Крис Вуд (90)

Главная звезда на ЧМ-2026: Крис Вуд

Главный тренер: Даррен Бейзли

Сборная Новой Зеландии пока не входит в число фаворитов ЧМ-2026 (фото: New Zealand Football)

Новая Зеландия возвращается на чемпионат мира после длительной паузы. До этого «All Whites» выступали на мундиалях 1982 и 2010 годов, а турнир 2026 года станет для команды третьим в истории. Ее лучший результат пока — групповой этап, хотя именно ЧМ-2010 остался особенным: новозеландцы не проиграли ни одного матча, трижды сыграли вничью, но все равно не вышли в плей-офф.

Выход на ЧМ-2026 для Новой Зеландии в значительной степени стал следствием расширения турнира до 48 команд. Океания впервые получила гарантированное место в финальной части, и именно новозеландцы, как и ожидалось, стали сильнейшей командой региона. В отборе они выиграли группу с тремя победами и общим счетом 19:1, а затем в финальной стадии разгромили Фиджи и Новую Каледонию.

Тренирует команду Даррен Бейзли, а главной фигурой на поле остается Крис Вуд. Он не просто капитан, но и лучший бомбардир в истории сборной Новой Зеландии. По данным англоязычной Wikipedia, именно Вуд является рекордсменом команды и по количеству матчей, и по количеству голов.

На клубном уровне Вуд представляет «Ноттингем Форест». И пусть последний сезон для него получился неидеальным из-за травмы колена и операции, но форвард успел вернуться на поле до завершения кампании. Для Новой Зеландии его форма будет критически важной: без сильного Вуда команде будет значительно сложнее создавать угрозу в атаке.

По статусу Новая Зеландия выглядит главным аутсайдером группы G. У нее меньше индивидуального класса, чем у Бельгии, Египта или Ирана, но есть понятная структура, физическая готовность и опытный лидер впереди. Для «All Whites» стартовый матч против Ирана может стать главным шансом зацепиться за турнирную интригу.

Расписание матчей в группе G

1-й тур

15 июня 22:00 Бельгия – Египет

16 июня 04:00 Иран – Новая Зеландия

2-й тур

21 июня 22:00 Бельгия – Иран

22 июня 04:00 Новая Зеландия – Египет

3-й тур

27 июня 06:00 Египет – Иран

27 июня 06:00 Новая Зеландия – Бельгия